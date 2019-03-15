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Гонка озброєнь: Піонтковський розкрив "план перемоги" Путіна

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Російська економіка не витримає нової гонки озброєнь зі США, бо за всіма параметрами вона їм значно поступається. Президент РФ Володимир Путін знає про це, тому приготував для світу свій план перемоги.

Таку думку в блозі на OBOZREVATEL висловив російський журналіст Андрій Піонтковський. За його словами, Путін буде лякати всіх ядерною зброєю, сподіваючись на поступки, і в результаті переможе.

"Росія значно поступається США у всьому. Тому агресивний запал Путіна в останні місяці заснований на ядерній зброї. Хоча і в цьому Росія теж поступається Америці. Але для Москви це план перемоги. Путін лякатиме всіх ядерним попелом, щоб йому поступилися, і він став переможцем гонки озброєнь", — припустив Піонтковський.

Російські ракети

Російські ракети

На його думку, ядерний шантаж Кремля став найголовнішим інструментом його зовнішньої політики.

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"Я би побоювався не так гонки озброєнь, скільки ядерного шантажу в якій-небудь новій зовнішньополітичній авантюрі Путіна. Тим більше зараз, коли його влада похитнулася, путінський міф помер, його підтримка обвалюється. Недарма начальник Генштабу Герасимов заявив, що будь-який протест росіян координується з ядерними атаками американців на наші життєві центри. Фактично, це сигнал військового стану Росії", — підсумував Піонтковський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, режим в Росії, який встановив президент Володимир Путін, знаходиться в глухому куті. Ніхто не розуміє, куди рухатися далі.

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Теми
Російська воєнна загрозаХолодна війна між Заходом і Росієюросійська економіка
Особи
Володимир ПутінАндрій Піонтковський
Місце
Росія
Теги
Новини Росіївійна
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