План "Б" –​​​​​​​ невозвращенец

Ігор Яковенко Новини Росії 08:40, 27.09.2020

Убить Навального, как теперь уже очевидно, не получилось. Не учли профессионализм пилотов, врачей скорой помощи, а также решительную настойчивость Юлии Навальной и немцев, благодаря которой Навальный быстро оказался в Германии. Ну, что поделать, всего не предусмотришь.

Но раз не вышло с убийством, включается план Б – невозвращенец. В этом плане исполнитель – рецидивист Пригожин, тот, который по совместительству повар Путина. По его иску арестованы счета Навального и его квартира. Логика проста – куда возвращаться, если на родине нет денег и жить негде? "Ты бомж, Навальный! Тебя здесь ждут одни неприятности в диапазоне от тюремного срока до убийства, на сей раз успешного", - такой месседж посылает Навальному Кремль.

Безответственно давать Навальному в этой ситуации советы. Да он в них и не нуждается. Очень сильно ошибаются те, кто утверждает, что уж теперь Кремль будет беречь Навального как зеницу ока. Чушь! Ну, убьют, и что? Выйдет миллион в Москве и по сто тысяч в городах-миллионниках? Вы сами в это верите? Запад скажет: "ну все, наше терпение не безгранично!" (с). – "Угу, мы в курсе", - почесываясь спросонок, ответит Кремль. И добавит что-то про то, что этот гражданин России давно проявлял склонность к суициду, то зеленкой себе в глаза прыснет, то "Новичка" глотнет…

Навальный почти наверняка вернется в Россию. Это будет очень мужественное решение. Хотя и не уверен, что правильное. Скажу очень неприятную для самого себя вещь. Не уверен, что Россия стоит жизни хотя бы одного человека. Путин как-то с пафосом произнес: "Зачем нам такой мир, если в нем не будет России?". Но мы же не Путин! Мы же другие…

Коментувати
Новини Росії

Дивіться також

Катастроф буде більше, бо Україна деградує технологічно

Нардеп Галушко оголосив про вихід зі "Слуги народу" через "продаж місць у списках партії"

На Донбасі загинув воїн із Прикарпаття. Фото Героя

"Вічного польоту!" Друзі та рідні розповіли про загиблих у Ан-26 в небі над Чугуєвом

Как астрология отвечает на вопрос об окончании карантина