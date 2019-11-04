"Пітерський гопник із підворіття": Путін зганьбився через Миколу Чудотворця

Президент Росії Володимир Путін знову безглуздо зганьбився під час візиту до церкви й нарвався на жорстку реакцію росіян.

Записом богослужіння поділився на своїй сторінці у Twitter пропагандист і журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Путін і ікона Миколи Чудотворця", — підписав він відео.

Путін зганьбився, цілуючи ікону Twitter Дмитра Смирнова

Як видно на кадрах, глава РФ хреститься та нібито "цілує" ікону святого, а потім ставить свічку. Щоправда, неможливо розглянути, чи справді це ікона Миколи Чудотворця.

Деякі користувачі соцмережі підкреслили той факт, що, можливо, журналіст помилився, оскільки 4 листопада — день чудотворної Казанської ікони Божої Матері.

Скриншот Twitter Дмитра Смирнова

Але це не завадило іншим вкотре посміятися з поведінки Путіна.

"А колись комуністом був... народу і партії клятву давав... Перевертні й упирі вони всі такі", "Йшло 21 століття...", "Що вони там нюхають на цій картині?", "Ви не помилилися? Сьогодні свято ікони Казанської Божої Матері", "Пітерський гопник із підворіття, вдає із себе вірянина, що може бути смішніше", "КДБівський актор погорілого театру", "Микола теж думав, що століттями правитимуть Романови. Цензуру вводив. Думи розганяв. І як закінчив!", "Щось дивитися гидко", "Мракобісся як воно є", — прокоментували юзери.

Скриншот Twitter Дмитра Смирнова

Скриншот Twitter Дмитра Смирнова

Путін і ікона Миколая чудотворця pic.twitter.com/vgpW2T3l3v - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 4 листопада 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін під час візитів до ОАЕ і Саудівської Аравії подарував лідерам держав птахів кречетів, чим викликав глузування у мережі. З подарунком королю Саудівської Аравії у лідера РФ вийшов неприємний конфуз — у птаха від хвилювання почався пронос, хоча його готували до цього декілька днів. Під час обміну подарунками самка кречета спорожнила кишечник просто на підлогу королівського палацу.

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