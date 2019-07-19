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"Питання закрите!" У Росії зробили різку заяву щодо Криму

7.1т Читати матеріал російською

У "нормандському форматі" між сторонами не обговорюватиметься питання про статус окупованого Росією Криму.

Про це в "РИА Новости" заявив заступник глави МЗС РФ Григорій Карасін. За його словами, порядок денний переговорів в цілому чітко визначений.

"У сферу компетенції "нормандського формату" відноситься проблематика реалізації Мінських домовленостей із врегулювання конфлікту на Донбасі. Ні про який "статус" Криму в цій повістці немає й мови. Ви знаєте, що це питання вирішене остаточно і обговоренню не підлягає", – підкреслив російський дипломат.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський анонсував переговори "нормандської четвірки" щодо відновлення миру на Донбасі.

Окупований Крим

Окупований Крим

Раніше на зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки" була досягнута попередня домовленість про обмін полоненими у форматі 15 на 15 або 10 на 10.

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Місце
Росія
Тег
нормандський формат
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Валевич Борис
Валевич Борис
а ведь придется и Крым отдать и заплатить компенсацию, как бы Карасик не упирался!
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Крым Андрей
Крым Андрей
Валевич Борис, Крым ты уже пять лет назад отдал, дурко. А компенсацию, так и быть, можешь не платить.
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Валевич Борис, завязывайте вы с травой - у вас и так уже видения начались
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
прошло 5 лет, а до свидомитов все еще не дошло что крымчане выбрали Россию. Это прямой показатель их умственных способностей или даже неспособностей.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Абсолютно правильное и логичное заявление.
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Крымчанин Юрий, ...для диких абизян.
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