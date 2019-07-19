"Питання закрите!" У Росії зробили різку заяву щодо Криму

У "нормандському форматі" між сторонами не обговорюватиметься питання про статус окупованого Росією Криму.

Про це в "РИА Новости" заявив заступник глави МЗС РФ Григорій Карасін. За його словами, порядок денний переговорів в цілому чітко визначений.

"У сферу компетенції "нормандського формату" відноситься проблематика реалізації Мінських домовленостей із врегулювання конфлікту на Донбасі. Ні про який "статус" Криму в цій повістці немає й мови. Ви знаєте, що це питання вирішене остаточно і обговоренню не підлягає", – підкреслив російський дипломат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський анонсував переговори "нормандської четвірки" щодо відновлення миру на Донбасі.

Окупований Крим

Раніше на зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки" була досягнута попередня домовленість про обмін полоненими у форматі 15 на 15 або 10 на 10.

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