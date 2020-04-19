"Після вбиральні, після роботи, перед їжею!" У мережі згадали радянські плакати, актуальні дотепер

За часів СРСР було багато плакатів, які закликали дотримуватися особистої гігієни. Вони стали особливо актуальними зараз, під час пандемії коронавірусу COVID-19.
Добірку радянських плакатів опублікувала в Facebook журналістка Елліна Циховська (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Радянські плакати закликали мити руки
На кожному з них містяться гасла із закликом мити руки:
"Мий руки після вбиральні, після роботи, перед їжею!",
"Чистота – необхідна умова оздоровлення побуту трудящих",
"Брудні руки – джерело зарази".
Ще один плакат цитує вірш Володимира Маяковського:
"Грязные руки грозят бедой. Чтоб хворь тебя не сломила –
Будь культурен: перед едой мой руки мылом!"
Facebook Елліни Циховської
Facebook Елліни Циховської
Facebook Елліни Циховської
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