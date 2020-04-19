"Після вбиральні, після роботи, перед їжею!" У мережі згадали радянські плакати, актуальні дотепер

За часів СРСР було багато плакатів, які закликали дотримуватися особистої гігієни. Вони стали особливо актуальними зараз, під час пандемії коронавірусу COVID-19.

Добірку радянських плакатів опублікувала в Facebook журналістка Елліна Циховська (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Радянські плакати закликали мити руки

На кожному з них містяться гасла із закликом мити руки:

"Мий руки після вбиральні, після роботи, перед їжею!",

"Чистота – необхідна умова оздоровлення побуту трудящих",

"Брудні руки – джерело зарази".

Ще один плакат цитує вірш Володимира Маяковського:

"Грязные руки грозят бедой. Чтоб хворь тебя не сломила –

Будь культурен: перед едой мой руки мылом!"

Facebook Елліни Циховської

Facebook Елліни Циховської

Facebook Елліни Циховської

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