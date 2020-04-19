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19 квітня • оновлено в 03:50
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"Після вбиральні, після роботи, перед їжею!" У мережі згадали радянські плакати, актуальні дотепер

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За часів СРСР було багато плакатів, які закликали дотримуватися особистої гігієни. Вони стали особливо актуальними зараз, під час пандемії коронавірусу COVID-19.

Добірку радянських плакатів опублікувала в Facebook журналістка Елліна Циховська (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Радянські плакати закликали мити руки

Радянські плакати закликали мити руки

На кожному з них містяться гасла із закликом мити руки:

  • "Мий руки після вбиральні, після роботи, перед їжею!",

  • "Чистота – необхідна умова оздоровлення побуту трудящих",

  • "Брудні руки – джерело зарази".

Ще один плакат цитує вірш Володимира Маяковського:

  • "Грязные руки грозят бедой. Чтоб хворь тебя не сломила –

Будь культурен: перед едой мой руки мылом!"

"Після вбиральні, після роботи, перед їжею!" У мережі згадали радянські плакати, актуальні дотепер

Facebook Елліни Циховської

"Після вбиральні, після роботи, перед їжею!" У мережі згадали радянські плакати, актуальні дотепер

Facebook Елліни Циховської

"Після вбиральні, після роботи, перед їжею!" У мережі згадали радянські плакати, актуальні дотепер

Facebook Елліни Циховської

Раніше OBOZREVATEL розповів, яку білизну носили жінки в СРСР, а також як саме відпочивали радянські люди.

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Історія СРСР
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Насрал в шаровары - мой руки с гывном на устах! Перед скачками протирай кастрюлю стекломоем!
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