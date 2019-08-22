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"Після склянки горілки": Захарова пустилася в танок і розсмішила мережу

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Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова станцювала лезгінку на молодіжному форумі "Машук-2019" у П'ятигорську.

Відео її розваг опублікували на сторінці зовнішньополітичного відомства в Twitter (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Захарова відвідала секцію навчання кавказьким танцям і під оплески оточуючих вийшла в центр кола танцювати в парі з професійним танцюристом.

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Захарова пустилася в танок перед кавказцями

Захарова пустилася в танок перед кавказцями

Скріншот з відео

Росіян її лезгінка не вразила. Багато і зовсім припустили, що Захарова пустилася в танок під алкоголем.

"Знову в забух пішла", "Після склянки горілки", "Іспанський сором", "Чекаємо танець Машки на пляшці", "Соромно", "Ну нарешті, ось воно покликання", "Зовсім дах поїхав", "Дурепа дурепою", "Ніби в вуличному кафе десь, недалеко від мангала з шашликом", "Знову перепила?" – написали в коментарях.

"Після склянки горілки": Захарова пустилася в танок і розсмішила мережу
"Після склянки горілки": Захарова пустилася в танок і розсмішила мережу
"Після склянки горілки": Захарова пустилася в танок і розсмішила мережу
"Після склянки горілки": Захарова пустилася в танок і розсмішила мережу
"Після склянки горілки": Захарова пустилася в танок і розсмішила мережу
"Після склянки горілки": Захарова пустилася в танок і розсмішила мережу
"Після склянки горілки": Захарова пустилася в танок і розсмішила мережу
"Після склянки горілки": Захарова пустилася в танок і розсмішила мережу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські нардепи влучно осадили Захарову через її критику в бік України, назвавши чиновницю "Машею з Уралмаша".

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Марія Захарова
Місце
Росія
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