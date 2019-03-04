"Після сексу щось пішло не так": у Росії дві дівчини ножами порізали трьох іноземців

У Москві дві дівчини порізали ножами трьох іноземців із Ємену.

Інцидент стався на південному сході столиці Росії ще 28 лютого, повідомили "РИА Новости" в правоохоронних органах.

"Відбулася бійка, у якій трьом громадянам Ємену завдали ножові поранення в область шиї", – зазначили в поліції.

Під час розшуку поліцейські затримали двох дівчат, 1994 і 1998 років народження, іноземців із пораненнями доставили в лікарню.

Видання "Комсомольская правда" додало, що дівчата були повіями, які разом із трьома чоловіками приїхали на квартиру на вулиці Гур'янова.

"Після сексу щось пішло не так. Чи то іноземці відмовилися платити, чи то дали суму меншу, ніж домовлялися, але російські дами не стали церемонитися і почали бійку. До того ж у дівчат були ножі. Удари наносили в шию. Приблизно о 5-ій ранку сусіди викликали поліцію", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дівчата займалися не тільки проституцією, а раніше вже неодноразово затримувалися поліцейськими і навіть були засуджені за статтею 111 КК РФ "Умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Москві чоловік по-звірячому вбив своїх дружину і сина, після чого спробував накласти на себе руки.

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