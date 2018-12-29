Після сала: Лукашенко виконав нове бажання Путіна. З'явилося відео

Президент Білорусії Олександр Лукашенко подарував главі Росії Володимиру Путіну на честь Нового року чотири мішки картоплі.

Про це повідомила прес-секретар білоруського політика Наталя Ейсмонт в ефірі телеканалу "Білорусь 1", зазначивши, що це було прохання особисто Путіна, який раніше замовляв у Лукашенка сало.

"Картопля, наскільки я знаю, була на спецзамовлення, тому що коли-то, напевно, у напівжарт, Олександр Григорович запитав у Володимира Володимировича, що б ще йому хотілося отримати від президента Білорусі, від нашої всієї країни, і відповідь пролунала саме так: ну що ще можна попросити з Білорусі? Картоплю і сало. Ну, за нами не заіржавіє. Ми привезли чотири мішки цієї картоплі", — розповіла Ейсмонт.

Вона додала, що Лукашенко подарував Путіну чотири мішки картоплі різних сортів: для смаження, для дерунів, для пюре, а також для запікання і відварювання.

"Якась для смаження, якась для дерунів, якась для пюре, там все було підписано": Лукашенко подарував Путіну білоруське сало і чотири мішки картоплі pic.twitter.com/692t6UPN9u - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 29 грудня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко повідомив про відмову РФ вважати Білорусь братньою державою. Водночас досить скоро Лукашенко прогнувся перед Путіним під час нової зустрічі в Москві.

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