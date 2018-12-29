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Після сала: Лукашенко виконав нове бажання Путіна. З'явилося відео

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Президент Білорусії Олександр Лукашенко подарував главі Росії Володимиру Путіну на честь Нового року чотири мішки картоплі.

Про це повідомила прес-секретар білоруського політика Наталя Ейсмонт в ефірі телеканалу "Білорусь 1", зазначивши, що це було прохання особисто Путіна, який раніше замовляв у Лукашенка сало.

"Картопля, наскільки я знаю, була на спецзамовлення, тому що коли-то, напевно, у напівжарт, Олександр Григорович запитав у Володимира Володимировича, що б ще йому хотілося отримати від президента Білорусі, від нашої всієї країни, і відповідь пролунала саме так: ну що ще можна попросити з Білорусі? Картоплю і сало. Ну, за нами не заіржавіє. Ми привезли чотири мішки цієї картоплі", — розповіла Ейсмонт.

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Після сала: Лукашенко виконав нове бажання Путіна. З'явилося відео

Вона додала, що Лукашенко подарував Путіну чотири мішки картоплі різних сортів: для смаження, для дерунів, для пюре, а також для запікання і відварювання.

Після сала: Лукашенко виконав нове бажання Путіна. З'явилося відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко повідомив про відмову РФ вважати Білорусь братньою державою. Водночас досить скоро Лукашенко прогнувся перед Путіним під час нової зустрічі в Москві.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особи
Олександр ЛукашенкоВолодимир Путін
Місце
Росія
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Бондарчук Сергій
Бондарчук Сергій
Луку опустили , как хотели . А он утерся и причмакивает за всех беларусов ! Сябры ! Фюрер недоимперии что , прав ?!!! С вас больше и взять нечего ?!!!
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К К
К К
Всё , белорусию не жалко . Сдали с потрохами , а вот украинцы свою Родину отстояли , эх вы , белорусы ....
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Makc Махов
Makc Махов
Весь кацапстан 🇷🇺💩 грызёт хуйи, а фюрер выходец из народа. Он тоже грызёт хуйи моржовые с красной икрой! 😆😆😁🖕🇷🇺💩💥💥💣
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