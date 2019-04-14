Пішла в доярки? Няша-Поклонська стала посміховиськом у мережі: фото

Колишнього "прокурора Криму" і депутата Держдуми РФ Наталію Поклонську висміяли за фото, на яких вона позує на фермі з домашніми тваринами.

Відповідні кадри з'явилися на сторінці самої "кримської Няші". (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"У "Держдурі" РФ зарплати мізерні. Наталі доводиться підробляти. А вона ж не балерина вам", "Наталі з чоловіком і без", – відреагувала блогер RoksolanaToday&Крим.

facebook.com/PoklonskayaNV

Наталі

З чоловіком і без pic.twitter.com/6A90u3qAnH - RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 14 квітня 2019 р

facebook.com/PoklonskayaNV

facebook.com/PoklonskayaNV

facebook.com/PoklonskayaNV

facebook.com/PoklonskayaNV

facebook.com/PoklonskayaNV

facebook.com/PoklonskayaNV

Поклонська похвалилася навичками доїння кіз і сфотографувалася з іншими тваринами. У користувачів її візит на приватну ферму "Гжельсське подвір'я" викликав глузування.

"Щось собака худа. – Ну недоїдає, як і Наташа", "Козел звичайно задрочений, але жити буде", "Ще можна: Наталі на першому фото з чоловіком, на другому – з козлами", "І навіщо вона нам потрібна, нам похр*н, кого вона доїть, чоловіка чи козла", – відзначили в коментарях.

В Госдуре РФ зарплаты мизерные

Натали приходится подрабатывать..

А она ж не балерина вам... pic.twitter.com/6u4V1JD3z5 — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 14 апреля 2019 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Поклонська презентувала автобіографію "Кримська весна: до і після. Історія з перших вуст", викликавши шквал критики в мережі.

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