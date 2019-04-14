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Пішла в доярки? Няша-Поклонська стала посміховиськом у мережі: фото

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Колишнього "прокурора Криму" і депутата Держдуми РФ Наталію Поклонську висміяли за фото, на яких вона позує на фермі з домашніми тваринами.

Відповідні кадри з'явилися на сторінці самої "кримської Няші". (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"У "Держдурі" РФ зарплати мізерні. Наталі доводиться підробляти. А вона ж не балерина вам", "Наталі з чоловіком і без", – відреагувала блогер RoksolanaToday&Крим.

Новини
"Няш-мяш, Київ наш!" Поклонська вирішила заробити на пияцтві в Криму. Фотофакт
Пішла в доярки? Няша-Поклонська стала посміховиськом у мережі: фото

facebook.com/PoklonskayaNV

Пішла в доярки? Няша-Поклонська стала посміховиськом у мережі: фото

facebook.com/PoklonskayaNV

Пішла в доярки? Няша-Поклонська стала посміховиськом у мережі: фото

facebook.com/PoklonskayaNV

Пішла в доярки? Няша-Поклонська стала посміховиськом у мережі: фото

facebook.com/PoklonskayaNV

Пішла в доярки? Няша-Поклонська стала посміховиськом у мережі: фото

facebook.com/PoklonskayaNV

Пішла в доярки? Няша-Поклонська стала посміховиськом у мережі: фото

facebook.com/PoklonskayaNV

Пішла в доярки? Няша-Поклонська стала посміховиськом у мережі: фото

facebook.com/PoklonskayaNV

Поклонська похвалилася навичками доїння кіз і сфотографувалася з іншими тваринами. У користувачів її візит на приватну ферму "Гжельсське подвір'я" викликав глузування.

"Щось собака худа. – Ну недоїдає, як і Наташа", "Козел звичайно задрочений, але жити буде", "Ще можна: Наталі на першому фото з чоловіком, на другому – з козлами", "І навіщо вона нам потрібна, нам похр*н, кого вона доїть, чоловіка чи козла", – відзначили в коментарях.

Пішла в доярки? Няша-Поклонська стала посміховиськом у мережі: фото
Пішла в доярки? Няша-Поклонська стала посміховиськом у мережі: фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Поклонська презентувала автобіографію "Кримська весна: до і після. Історія з перших вуст", викликавши шквал критики в мережі.

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Особа
Наталя Поклонська
Місце
Росія
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
До чего же примитивные убогие и ублюдочные хохлы) Чубатый вечно обосранный скот)
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
долбоёбы вы хохлы,хуже Поклонской )))
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