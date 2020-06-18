Піонтковський сказав, що прискорить відхід Путіна з влади

Подальша військова ескалація в Україні може привести до краху режиму президента Росії Володимира Путіна.

Таку думку висловив в інтерв'ю "Апострофу" російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, для Путіна небезпечна не стільки громадська думка, скільки настрої "всередині його бункера".

"Так звана еліта демонструє ознаки поки ще боязкого непокори. Але коли це буде наростати, то виникне реальна небезпека втрати влади", – зазначив політолог.

Він вважає, що каталізувати невдоволення еліти може криза навколо наполегливих планів президента РФ щодо подальшої військової ескалації в Україні.

"У Путіна дуже особисте ставлення до України. До свого останнього подиху у владі, в житті він завжди буде прагнути знищити українську державу. Так він і не визнає існування українського народу. Він вважає, що "ми один народ" і що "українство" – це хвороба головного мозку і так далі", – підкреслив Піонтковський.

За його прогнозом, військова кампанія на півдні і сході України призведе до того, що путінський режим впаде.

"Розкол всередині його оточення вже зараз відбувається. У цій обстановці навіть найближче оточення Путіна розуміє, що подальша ескалація, якою Москва погрожує кожен день, називаючи її операцією щодо запобігання гуманітарній катастрофі в Криму, відновленням територіальної цілісності ОРДЛО до кордонів Донецької і Луганської областей УРСР, зустріне вкрай різку реакцію з боку США", – заявив політолог.

Він додав, що країни Європи, які до останнього часу не відчували в цьому питанні лідерської позиції США, теж зараз змінюють своє ставлення.

"Несподівано різко стала жорсткішою риторика Ангели Меркель відносно Росії. Найнесподіваніше, що Макрон, який здавався пуделем Путіна, що знаходявся остаточно в його кишені, раптом зухвало відмовився їхати на побєдобєсіє. Конфлікт в Москві відбувається на наших очах", – констатував Піонтковський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, змістити Володимира Путіна з поста президента можуть 5-6 осіб з числа його найближчого оточення.