Піонтковський: Путіна можуть ізолювати, арешт Навального тільки погіршив ситуацію

Російського президента Володимира Путіна можуть ізолювати від міжнародного спілкування, і ця пропозиція стоїть на порядку денному нової американської влади.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав російський публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, недавній арешт опозиціонера Олексія Навального тільки посилив ставлення американського політичного істеблішменту до путінської Росії.

"Дуже авторитетний республіканський сенатор Мітт Ромні запропонував оголосити санкції особисто Путіну. Його можуть ізолювати із міжнародного спілкування. А арешт Навального тільки запровадив жорсткіше ставлення до путінської Росії. Це чи не єдине питання, щодо якого є одностайність між республіканцями і демократами у США", – запевнив Піонтковський.

За його словами, його особиста пропозиція – реалізація вже наявного закону від серпня 2017 року. Це арешт активів російської еліти – "олігархів і чиновників, близьких до Путіна".

"Цифра становить приблизно трильйон доларів. Американська правоохоронна система вважає ці гроші вкраденими у російського народу, і за першої ж можливості їх повернуть законному власнику. Перша можливість – це посткримінальний уряд Росії", – підсумував публіцист.

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