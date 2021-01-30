Піонтковський: Путін приречений на поразку, а Росія буде іншою
Президент Росії Володимир Путін приречений на поразку і повалення його авторитарного режиму, тоді путінська Росія, якою ми її знаємо, припинить своє існування і стане іншою.
Про це у програмі "Студія Захід з Антіном Борковським" на Еспресо.TV розповів політолог Андрій Піонтковський, зазначивши, що "стратегічно Путін приречений".
"Володін своїм гаслом "Немає Путіна, немає Росії" в чомусь таки має рацію. Коли не буде Путіна, не буде й цієї путінської Росії. Буде якась інша. Ми на неї подивимось і кожен відносно своїх можливостей постараємось вплинути на розвиток цієї нової Росії", – зазначив політолог.
Піонтковський вважає, що повалити режим здатні росіяни, які виходять на протести, однак у тому разі, якщо ці акції не будуть придушені.
"Зараз проходить безпрецедентна кампанія залякування. І якщо у цій атмосфері на вулиці російських міст вийде навіть така ж кількість людей, яка вийшла в минулу неділю, по Росії – бл. 150 тис, у Москві – 30 тис, – якщо цей результат не зменшиться, значить процес очищення Росії від путінської влади вступив у свою заключну стадію", – зазначив політолог.
Однак, зауважив він, якщо владі вдасться затримати розвиток цього протестного руху, значить "хвороба проникне глибше й агонія продовжиться ще якийсь час".
Прокоментував політолог і спілкування Путіна з новообраним президентом США Джо Байденом, назвавши його "цілком новим стилем спілкування з лідером авторитарного режиму". Він наголосив, що ключовою у пресрелізі Білого дому є остання фраза, в якій американський президент заявив, що США разом із союзниками і друзями твердо протистоятимуть зловмисним діям Росії у всьому світі.
Нагадаємо, раніше Піонтковський висловив думку, що влада глави Росії Путіна слабшає, що може бути пов'язано з погіршенням його здоров'я. Політолог навів свої аргументи, назвавши тенденцію об'єктивною.
"Останнім часом мені вдалося переговорити з багатьма інсайдерами, вони підтверджують: очевидна тенденція ослаблення реальної влади Путіна", – розповів він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше Андрій Піонтковський розповів, як Захід може перемогти Путіна. Він зазначив, що черговий раунд санкцій невідворотний.
Також Піонтковський зазначив, що недавній арешт опозиціонера Олексія Навального тільки посилив ставлення американського політичного істеблішменту до путінської Росії, тому Путіна можуть ізолювати від міжнародного спілкування, і ця пропозиція стоїть на порядку денному нової американської влади.