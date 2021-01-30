Піонтковський: Путін приречений на поразку, а Росія буде іншою

Президент Росії Володимир Путін приречений на поразку і повалення його авторитарного режиму, тоді путінська Росія, якою ми її знаємо, припинить своє існування і стане іншою.

Про це у програмі "Студія Захід з Антіном Борковським" на Еспресо.TV розповів політолог Андрій Піонтковський, зазначивши, що "стратегічно Путін приречений".

"Володін своїм гаслом "Немає Путіна, немає Росії" в чомусь таки має рацію. Коли не буде Путіна, не буде й цієї путінської Росії. Буде якась інша. Ми на неї подивимось і кожен відносно своїх можливостей постараємось вплинути на розвиток цієї нової Росії", – зазначив політолог.

Піонтковський вважає, що повалити режим здатні росіяни, які виходять на протести, однак у тому разі, якщо ці акції не будуть придушені.

"Зараз проходить безпрецедентна кампанія залякування. І якщо у цій атмосфері на вулиці російських міст вийде навіть така ж кількість людей, яка вийшла в минулу неділю, по Росії – бл. 150 тис, у Москві – 30 тис, – якщо цей результат не зменшиться, значить процес очищення Росії від путінської влади вступив у свою заключну стадію", – зазначив політолог.

Однак, зауважив він, якщо владі вдасться затримати розвиток цього протестного руху, значить "хвороба проникне глибше й агонія продовжиться ще якийсь час".

Прокоментував політолог і спілкування Путіна з новообраним президентом США Джо Байденом, назвавши його "цілком новим стилем спілкування з лідером авторитарного режиму". Він наголосив, що ключовою у пресрелізі Білого дому є остання фраза, в якій американський президент заявив, що США разом із союзниками і друзями твердо протистоятимуть зловмисним діям Росії у всьому світі.

Нагадаємо, раніше Піонтковський висловив думку, що влада глави Росії Путіна слабшає, що може бути пов'язано з погіршенням його здоров'я. Політолог навів свої аргументи, назвавши тенденцію об'єктивною.

"Останнім часом мені вдалося переговорити з багатьма інсайдерами, вони підтверджують: очевидна тенденція ослаблення реальної влади Путіна", – розповів він.

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