Піонтковський назвав найпростіший спосіб відсторонення Путіна від влади

Президент Росії Володимир Путін може бути усунений з поста найближчим оточенням двома способами.

Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив російський опозиційний політик Андрій Піонтковський. "Найпростіший спосіб – якщо завтра оголосять, що він помер від серцевого нападу або від коронавірусу", – припустив опозиціонер.

За його оцінками, перший варіант полягає в тому, щоб "прибрати його фізично", другий – в тому, щоб призначити його на формальну посаду, що не передбачає реальної влади.

Піонтковський зазначив, що питання вимагає швидкого рішення через психічний стан глави Кремля. "Путін стає просто неадекватний. Подивіться на його обличчя, на його поведінку", – сказав політик.

Виходячи з останніх рішень, прийнятих в РФ, зокрема, щодо внесення змін до Конституції, а також з огляду на заяви самого Путіна, він дійшов до висновку, що владна верхівка робить ставку на другий варіант.

Володимир Путін

"Вони намагаються це зробити менш жорстким способом. Створити якусь держраду, залишивши його формально, але позбавивши його фактичної влади", – сказав опозиціонер.

Повну версію інтерв’ю з Андрієм Піонтковським читайте тут.

Як писав OBOZREVATEL, російський політолог Валерій Соловей спрогнозував, що Володимир Путін піде з поста президента в 2022 році. Його відхід означатиме повне зникнення з політики.