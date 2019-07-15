Піна з рота і сліди уколів: у салоні краси загадково померла молода москвичка

У Москві 29-річна дівчина раптово померла в салоні краси.

За деякими даними, клієнтка померла під час голковколювання, за іншими – під час сеансу масажу 14 липня.

Співробітники поліції, які прибули на місце інциденту, зафіксували на її тілі свіжі сліди від уколів голками, передає телеканал РЕН ТВ.

Еліна Бабічева

Еліна Бабічева vkfaces.com

Еліна Бабічева vkfaces.com

Еліна Бабічева vkfaces.com

"Як завжди після бурхливих вихідних Еліна Бабічева пішла приводити себе в порядок. Посмикуючись, із зіницями по п'ять копійок і слідами від уколів під оком вона зайшла в кабінет до масажиста. Як раптом у дівчини почалися судоми і пішла піна з рота. Принаймні, так запевняє косметолог, у якої на очах померла її постійна клієнтка. Співробітники клініки запанікували, за порадами "Кримінального чтива" спробували вколоти адреналін, але було вже пізно. Еліна померла за лічені хвилини. Швидка, яка приїхала через пів години, тільки констатувала смерть – чому конкретно вона померла, зараз розбираються патологоанатоми", – зі свого боку описує ситуацію Telegram-канал LIFE.

Нині встановлюються всі обставини загибелі пацієнтки салону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Архангельську дві дівчинки по-звірячому вбили "найкрасивішу" подругу.

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