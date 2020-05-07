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7 травня • оновлено в 09:36
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Пік епідемії коронавірусу в Україні може зміститися: названа нова дата

13.7т
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Пік захворюванності на коронавірус в Україні може зміститися на 10 днів. Його очікують після закінчення травневих свят – орієнтовно до 19 травня.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказала українська епідемілогиня Людмила Мухарська. За її словами, наразі немає підстав говорити про сплеск захворюваності в Україні.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

"Під словом "пік" всі розуміють якийсь сплеск захворюваності. У нас його немає, щоденно реєструється приблизно однакова кількість інфікованих, але загальна кількість зростає. Ця динаміка не сплескова, більш-менш тримається на одному рівні. Складно сказати, коли саме захворюваність піде вниз. Слід дочекатись кінця свят, потім ще до 10 днів інкубаційного періоду. Якщо після цього буде стабільне зниження, можна сказати, що пік пройдений", – зауважила лікарка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з доповіддю Світового центру даних із геоінформатики та сталого розвитку, пік пандемії коронавірусу COVID-19 в Україні, найімовірніше, випаде на третю декаду травня.

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Автор
Галина Остаповець Галина Остаповець
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
вірус
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