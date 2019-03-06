"Пи**ець, зараз роз'є**шимо яхту!" З'явилося нове відео з п'яними російськими моряками в Південній Кореї

Друга частина відео зіткнення російського суховантажу SEAGRAND із мостом у Південній Кореї доводить, що моряки були п'яні.

"Ось до чого доводить алкоголь", - кажуть члени екіпажу на записі з камер відеоспостереження, поширеному в мережі.

"- Пи**ець, ми не вивернемо, ми зараз роз'є**шимо яхту! - Мож пронесе? – Так х*й там! Допоможіть хто-небудь боцману, чого він там один із кінцем цим їб*ться?" - чути розмови російських моряків перед зіткненням.

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З'явилося нове відео як п'яні російські моряки протаранили яхту і міст південнокорейському Пусані 😂 Обережно, багато матюків pic.twitter.com/yrN0E8CS90 - Львівський метрополітен (@natohawks) 6 березня 2019 р

Нагадаємо, що за повідомленням корейської берегової охорони, площа пошкодження шляхопроводу склала близько 25 квадратних метрів. Під час допиту з'ясувалося, що капітан мав підвищений вміст алкоголю в крові (0,86 проміле при допустимих 0,3 проміле). Також стало відомо, що за 40 хвилин до зіткнення судно зачепило круїзний лайнер у порту Пусан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через те, що побудований окупантами через Керченську протоку Кримський міст занадто низький, фахівці побоюються, що подібна ситуація може повторитися в Чорному морі.

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