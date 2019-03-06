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"Пи**ець, зараз роз'є**шимо яхту!" З'явилося нове відео з п'яними російськими моряками в Південній Кореї

4.3тЧитати матеріал російською

Друга частина відео зіткнення російського суховантажу SEAGRAND із мостом у Південній Кореї доводить, що моряки були п'яні.

"Ось до чого доводить алкоголь", - кажуть члени екіпажу на записі з камер відеоспостереження, поширеному в мережі.

"- Пи**ець, ми не вивернемо, ми зараз роз'є**шимо яхту! - Мож пронесе? – Так х*й там! Допоможіть хто-небудь боцману, чого він там один із кінцем цим їб*ться?" - чути розмови російських моряків перед зіткненням.

Увага! Відео 18+

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Нагадаємо, що за повідомленням корейської берегової охорони, площа пошкодження шляхопроводу склала близько 25 квадратних метрів. Під час допиту з'ясувалося, що капітан мав підвищений вміст алкоголю в крові (0,86 проміле при допустимих 0,3 проміле). Також стало відомо, що за 40 хвилин до зіткнення судно зачепило круїзний лайнер у порту Пусан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через те, що побудований окупантами через Керченську протоку Кримський міст занадто низький, фахівці побоюються, що подібна ситуація може повторитися в Чорному морі.

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Місце
Південна Корея
Тег
Новини Росії
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Ну, везде бухие русские алкоголики засветяться..
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
А на хрена их так далеко услали? Нужно было в Азове потренировать.
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Воронов Сергей, да,правильно..На Азове,возле Крымського моста..Что бы сваи нахер посносили.....
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минин евген
минин евген
ах-ха-ха-ха, жопорукое кацапьё! а все помнять видео где сруцкие свиньи в море проебали дорогущие трубы для нефтепровода?
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