Підводний човен "Курськ" затонув 20 років тому: в мережі спливло архівне відео з виправданнями Путіна
У мережі нагадали про архівні кадри, зняті 12 серпня 2000 року – в день загибель російського атомного підводного човна "Курськ". На них президент Російської Федерації Володимир Путін спілкувався з родичами загиблих моряків і виправдовувався через трагедію.
Роликом поділилися на Telegram-каналі "Місце пам'яті". Він був знятий в Будинку офіцерів населеного пункту Відяєво Мурманської області, де і проходила зустріч (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Нижче наводимо повну розшифровку розмови без змін.
Володимир Путін. Добрий день. У нас планувалася зустріч в штабі флоту, але я вважав за потрібне спочатку приїхати до вас ...
Чоловік із залу. Незрозумілі розмови!
Путін. Добре, я буду говорити голосніше. Хочу з вами поговорити про ситуацію, яка склалася. Жахлива трагедія. Було співчуття і все інше, ви вже чули. Я до них приєднуюся.
Жінка. Скасуйте жалобу негайно!
Путін. Я не буду багато говорити. Тобто, я буду говорити багато. Думаю, що буде правильно, якщо я буду говорити у відповідь на ваші думки. На жаль, зараз, можливо, перший випадок, коли ми не можемо з'ясувати причину того, що розігралося на дні океану. Тепер що стосується жалоби. Як ви здогадуєтеся, я такий же морський фахівець, як і багато хто з вас, хто приїхав сюди з усієї країни, тому всі свої дії я засновую на спостереженнях фахівців.
Я так само, як і ви, сподівався і, якщо чесно говорити, в глибині душі сподіваюся до останнього. Що стосується жалоби, вона оголошена у зв'язку з тим, що є точно абсолютно встановлений факт того, що люди загинули. Я говорю про тих, хто загинув точно і щодо загибелі яких немає сумнівів ні у кого. Ми знаємо, що це так. Це не означає, що ми повинні все кинути і припиняти сподіватися і працювати. Це означає, що щодо тих, хто точно загинув, ми повинні (нерозбірливо)...
Жінка. А ви знаєте, що екіпаж "Курська" зібраний з двох екіпажів? Ви знаєте, що на човнах не вистачає людей? Про яке скорочення ви нам ще говорите?
(Шум у залі, крики.)
Путін. Це правда, правда. Телебачення? Значить, бреше. Значить, бреше. Значить, бреше. Там є на телебаченні люди, які сьогодні кричать більше всіх і які протягом 10 років руйнували ту саму армію і флот, на яких сьогодні гинуть люди. Ось сьогодні вони в перших лавах захисників цієї армії. Теж з метою дискредитації та остаточного розвалу армії і флоту! За кілька років вони грошей накрали і тепер купують всіх і вся! Закони такі зробили!
Чоловік. Пане президенте, питання не до вас, а до тих, хто *и* сидить поруч з вами. Чому човен (нерозбірливо назва човна) на ТОФ залишився, а нашу (та ж сама назва), яка раз на двадцять років потрібна, щоб врятувати когось, її на голки списали?! Ось товариші нехай дадуть відповідь, будь ласка.
Путін. Зараз дадуть. Я цього не знаю. Те що я знаю, я вам скажу. 15-го числа вперше військові аташе офіційно запропонували допомогу. 15-те, 16-те, 17-те, 18-те, 19-те, 20-те. 21-го вони залізли у відсік. На шостий день. Ми вважаємо, що якби одразу ж військові наші не сподівалися на свої рятувальні засоби, на які вони, звісно, сподівалися, якби одразу 13-го звернулися до норвежців, так? 13-те, 14-те, 15-те, 16-те, 17-те, 18-те. 19-го вони б залізли у човен...
Значить, тепер з приводу ось цих рятувальних засобів. Розвалили всі засоби, немає ні шиша. В країні немає ні шиша! От і все! Тому що ось так...
Крики в залі. Так вони є чи ні? Ви ж сказали...
Путін. Ні, я вам сказав, що з цими човнами, сконструйованими в кінці 80-х років, є спеціальні засоби порятунку... Ось саме тому вони мені одразу відповіли, що у нас всі ці засоби є. Що стосується апаратури для водолазів (нерозбірливо)... Є на Чорноморському і є на Балтиці, по-моєму. Але для порятунку цих човнів вони не були пристосовані. Ось і все (шум в залі.)
Жінка. У мене прохання від імені всіх матерів. Дайте відповідь тільки, коли будуть відкриті всі відсіки і коли ми їх отримаємо – живих або мертвих. Дайте відповідь як президент!
Путін. Я відповім так, як я це знаю сам. На сьогоднішній день вчора ми вели переговори з водолазами глибоководними, які працюють на, як ви знаєте, на нафтових вишках. Це ж не військово-морські офіцери, не водолази військово-морського флоту Великобританії, не водолази військово-морського флоту Норвегії. Це комерційні водолази, які працюють на бурових і нафтових вишках. Значить, вони відповіли, що вони готові до продовження робіт, але у них немає ліцензії й немає згоди уряду. Я дав вказівку Міністерству закордонних справ, і міністр Іванов зв'язався з норвезьким урядом.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
12 серпня 2000 року в Баренцевому морі затонув російський атомний підводний човен "Курськ", всі 118 членів екіпажу загинули.
Більшість із членів екіпажу загинули майже одразу, але деякі моряки вмирали кілька діб, марно чекаючи порятунку. Про трагедію досі точаться суперечки, вона буквально оповита таємницями. Російська влада майже 20 років по тому так і не розсекретила дані про катастрофу субмарини.
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