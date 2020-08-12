Підводний човен "Курськ" затонув 20 років тому: в мережі спливло архівне відео з виправданнями Путіна

У мережі нагадали про архівні кадри, зняті 12 серпня 2000 року – в день загибель російського атомного підводного човна "Курськ". На них президент Російської Федерації Володимир Путін спілкувався з родичами загиблих моряків і виправдовувався через трагедію.

Роликом поділилися на Telegram-каналі "Місце пам'яті". Він був знятий в Будинку офіцерів населеного пункту Відяєво Мурманської області, де і проходила зустріч (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Нижче наводимо повну розшифровку розмови без змін.

Володимир Путін. Добрий день. У нас планувалася зустріч в штабі флоту, але я вважав за потрібне спочатку приїхати до вас ...

Чоловік із залу. Незрозумілі розмови!

Путін. Добре, я буду говорити голосніше. Хочу з вами поговорити про ситуацію, яка склалася. Жахлива трагедія. Було співчуття і все інше, ви вже чули. Я до них приєднуюся.

Жінка. Скасуйте жалобу негайно!

Путін. Я не буду багато говорити. Тобто, я буду говорити багато. Думаю, що буде правильно, якщо я буду говорити у відповідь на ваші думки. На жаль, зараз, можливо, перший випадок, коли ми не можемо з'ясувати причину того, що розігралося на дні океану. Тепер що стосується жалоби. Як ви здогадуєтеся, я такий же морський фахівець, як і багато хто з вас, хто приїхав сюди з усієї країни, тому всі свої дії я засновую на спостереженнях фахівців.

Я так само, як і ви, сподівався і, якщо чесно говорити, в глибині душі сподіваюся до останнього. Що стосується жалоби, вона оголошена у зв'язку з тим, що є точно абсолютно встановлений факт того, що люди загинули. Я говорю про тих, хто загинув точно і щодо загибелі яких немає сумнівів ні у кого. Ми знаємо, що це так. Це не означає, що ми повинні все кинути і припиняти сподіватися і працювати. Це означає, що щодо тих, хто точно загинув, ми повинні (нерозбірливо)...

Жінка. А ви знаєте, що екіпаж "Курська" зібраний з двох екіпажів? Ви знаєте, що на човнах не вистачає людей? Про яке скорочення ви нам ще говорите?

(Шум у залі, крики.)

Путін. Це правда, правда. Телебачення? Значить, бреше. Значить, бреше. Значить, бреше. Там є на телебаченні люди, які сьогодні кричать більше всіх і які протягом 10 років руйнували ту саму армію і флот, на яких сьогодні гинуть люди. Ось сьогодні вони в перших лавах захисників цієї армії. Теж з метою дискредитації та остаточного розвалу армії і флоту! За кілька років вони грошей накрали і тепер купують всіх і вся! Закони такі зробили!

Чоловік. Пане президенте, питання не до вас, а до тих, хто *и* сидить поруч з вами. Чому човен (нерозбірливо назва човна) на ТОФ залишився, а нашу (та ж сама назва), яка раз на двадцять років потрібна, щоб врятувати когось, її на голки списали?! Ось товариші нехай дадуть відповідь, будь ласка.

Путін. Зараз дадуть. Я цього не знаю. Те що я знаю, я вам скажу. 15-го числа вперше військові аташе офіційно запропонували допомогу. 15-те, 16-те, 17-те, 18-те, 19-те, 20-те. 21-го вони залізли у відсік. На шостий день. Ми вважаємо, що якби одразу ж військові наші не сподівалися на свої рятувальні засоби, на які вони, звісно, сподівалися, якби одразу 13-го звернулися до норвежців, так? 13-те, 14-те, 15-те, 16-те, 17-те, 18-те. 19-го вони б залізли у човен...

Значить, тепер з приводу ось цих рятувальних засобів. Розвалили всі засоби, немає ні шиша. В країні немає ні шиша! От і все! Тому що ось так...

Крики в залі. Так вони є чи ні? Ви ж сказали...

Путін. Ні, я вам сказав, що з цими човнами, сконструйованими в кінці 80-х років, є спеціальні засоби порятунку... Ось саме тому вони мені одразу відповіли, що у нас всі ці засоби є. Що стосується апаратури для водолазів (нерозбірливо)... Є на Чорноморському і є на Балтиці, по-моєму. Але для порятунку цих човнів вони не були пристосовані. Ось і все (шум в залі.)

Жінка. У мене прохання від імені всіх матерів. Дайте відповідь тільки, коли будуть відкриті всі відсіки і коли ми їх отримаємо – живих або мертвих. Дайте відповідь як президент!

Путін. Я відповім так, як я це знаю сам. На сьогоднішній день вчора ми вели переговори з водолазами глибоководними, які працюють на, як ви знаєте, на нафтових вишках. Це ж не військово-морські офіцери, не водолази військово-морського флоту Великобританії, не водолази військово-морського флоту Норвегії. Це комерційні водолази, які працюють на бурових і нафтових вишках. Значить, вони відповіли, що вони готові до продовження робіт, але у них немає ліцензії й немає згоди уряду. Я дав вказівку Міністерству закордонних справ, і міністр Іванов зв'язався з норвезьким урядом.

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