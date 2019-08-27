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"Підтримують усі": у Путіна зробили заяву про зустріч із Зеленським

4.8т Читати матеріал російською

Кремль підтримує ідею проведення саміту в "нормандському форматі" найближчим часом, проте наполягає на важливості отримання результатів від такої зустрічі.

Таку заяву в ефірі російського "1 каналу" зробив прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

"Дуже активно йде розмова про відновлення роботи "нормандського формату" на вищому рівні. Цю ідею підтримують усіі Берлін, і Париж, і президент Зеленський, і президент Путін. Потрібна результативність", – сказав він.

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Пєсков зробив заяву про зустріч Путіна з Зеленським

Пєсков зробив заяву про зустріч Путіна з Зеленським

За словами Пєскова, спочатку буде проведена експертна оцінка результативності переговорів, після чого – ухвалено рішення про проведення зустрічі.

"Але саму ідею саміту підтримують всі учасники "нормандської четвірки", – підсумував він.

Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

aif.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Зеленський із Путіним зустрінуться на саміті, який пройде у вересні.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Путін Дмитро Пєсков
Місце
Росія
Тег
нормандський формат
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Mega Death
Mega Death
Можно и без результата встречу провести, но только если Зеленский тамадой будет)))
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Revenge Astroboy
Revenge Astroboy
украина будет лизать русский сапог
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Revenge Astroboy, Россия получит Украинским сапогом, между левым и правым полужопием ))))
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
Revenge Astroboy, скорее на метр выше сапога
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
А идея хороша! Но не выходит ни шиша!!!
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