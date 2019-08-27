"Підтримують усі": у Путіна зробили заяву про зустріч із Зеленським

Кремль підтримує ідею проведення саміту в "нормандському форматі" найближчим часом, проте наполягає на важливості отримання результатів від такої зустрічі.

Таку заяву в ефірі російського "1 каналу" зробив прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

"Дуже активно йде розмова про відновлення роботи "нормандського формату" на вищому рівні. Цю ідею підтримують усі – і Берлін, і Париж, і президент Зеленський, і президент Путін. Потрібна результативність", – сказав він.

Пєсков зробив заяву про зустріч Путіна з Зеленським

За словами Пєскова, спочатку буде проведена експертна оцінка результативності переговорів, після чого – ухвалено рішення про проведення зустрічі.

"Але саму ідею саміту підтримують всі учасники "нормандської четвірки", – підсумував він.

Дмитро Пєсков aif.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Зеленський із Путіним зустрінуться на саміті, який пройде у вересні.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!