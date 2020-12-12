Ви будете сміятися, дорогі друзі, але підступний Кремль раптово завдав удару по українцях. Чому будете сміятися? Та тому що удар цей просто прекрасна ілюстрація суми інтелектуальних здібностей Москви плюс їх рівень можливостей. Тобто в першому випадку (інтелект) величина негативна, а в другому – просто знижувальний коефіцієнт.

Отже, щоб якось виправдати своє існування і підтримати дух безперервної перемоги в стилі "ми всім наваляємо" в очах власного населення уряд Росії опублікув оновлений список громадян України, щодо яких вводять спеціальні економічні санкції. Про це повідомила прес-служба російського уряду. Всього до переліку увійшли 849 осіб. Тобто не побачать українські політики і чиновники красот Воронежа, не зможуть відвідати історичні вулиці Мухосранска або Воркути, а про курорти Магадана взагалі можна забути. Доведеться обмежити свої бажання і страждати на курортах Туреччини, Греції, Італії, а замість історичної будівлі вбиральні на центральній вулиці якиоїсь Пермі прогулюватися у Колізеї або вуличками Мадриду. Жорстоко, дуже жорстоко. Напевно, ще й рублеві рахунки в російських банках заарештують.

Список жертв російських репресій теж багато що говорить про рівень інтелекту авторів. До нього увійшли спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, віце-спікер Руслан Стефанчук, голова делегації України в ПАРЄ Єлизавета Ясько, а також депутати з фракції "Слуга народу" Максим Бужанський, Ольга Василевська-Смаглюк, Андрій Герус, Олександр Качура і Гео Лерос. Добре, Качура і Ольга Василевська-Смаглюк, тут хоча б формальна логіка є. Але Геруса за що? Адже він як раз домагався дозволу на покупку електроенергії для України з РФ, щоб розірвати нашу співпрацю щодо інтеграції української Мережі в європейське співтовариство. Саме Герус пропонував залишити без роботи українських енергетиків і гірників, викликавши загострення соціально-економічної ситуації в Україні, а гроші відправити росіянам. І ось така подяка! Про Бужанського взагалі, вибачте, матірний анекдот. Так у Кремля більше корисної людини у Верховній Раді навіть серед ОПЗЖ немає. І Бужанський, напевно, єдиний, кого ці санкції реально зачеплять. Але немає пощади нікому, коли дурень схопився за сокиру

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