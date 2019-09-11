"Підсиділа" Захарову? Поклонська висловилася про роботу в МЗС Росії

Депутат Держдуми Росії, колишній "прокурор" Криму Наталія Поклонська прокоментувала інформацію ЗМІ про можливий перехід на місце офіційного представника МЗС замість Марії Захарової.

Так, у Telegram-каналі "Мастер пера" повідомили, що "Няшу" очікує підвищення і їй вже підготували посаду в зовнішньополітичному відомстві.

Сама Поклонська в коментарі "РИА Новости" заявила, що їй дуже подобається Захарова. "Вона чудово коментує, говорить", – поділилася депутат.

Поклонська висловилася про перехід на місце Захарової

"Ну. Я у неї вчуся багато чому, тому мені у неї повчитися є чому", – додала "Няша", спростувавши нову посаду.

Відзначимо, в Росії чутки про перехід Поклонської в МЗС зв'язали з тим, що вона вчиться в Дипломатичній академії при МЗС Росії на кафедрі міжнародної безпеки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Поклонська огризнулася на інформацію про її участь у секті царебожників.

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