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11 вересня • оновлено в 22:11
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"Підсиділа" Захарову? Поклонська висловилася про роботу в МЗС Росії

5.1т Читати матеріал російською

Депутат Держдуми Росії, колишній "прокурор" Криму Наталія Поклонська прокоментувала інформацію ЗМІ про можливий перехід на місце офіційного представника МЗС замість Марії Захарової.

Так, у Telegram-каналі "Мастер пера" повідомили, що "Няшу" очікує підвищення і їй вже підготували посаду в зовнішньополітичному відомстві.

Сама Поклонська в коментарі "РИА Новости" заявила, що їй дуже подобається Захарова. "Вона чудово коментує, говорить", – поділилася депутат.

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Поклонська висловилася про перехід на місце Захарової

Поклонська висловилася про перехід на місце Захарової

"Ну. Я у неї вчуся багато чому, тому мені у неї повчитися є чому", – додала "Няша", спростувавши нову посаду.

Відзначимо, в Росії чутки про перехід Поклонської в МЗС зв'язали з тим, що вона вчиться в Дипломатичній академії при МЗС Росії на кафедрі міжнародної безпеки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Поклонська огризнулася на інформацію про її участь у секті царебожників.

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Особи
Наталя Поклонська Марія Захарова
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Махов Макс
Махов Макс
Пока вы смеётесь, в углу конюшни гебельса Лаврова, тихо плачет лошадка, Машка. Бгггггаааа
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Таперича Машка совсем сопьется...хехе
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
ОХТЫЖЁПТЫЖ ,а как же Маруся Захарова, глубоко в запое ? Детоксикация не помогла ? ))))
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Иванов Ваня
Иванов Ваня
Злопыхатель Вежливый, денатура - русская натура.
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