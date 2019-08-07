Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Росії

"Підняв угору і кинув об землю": в Росії чоловік жорстоко побив дитину. Відео 18+

1.3т Читати матеріал російською

У Северодвінську (Архангельська область, Росія ) чоловік побив дитину, яка випадково наїхала на велосипеді на інше дитя.

Як повідомили в Telegram-каналі "НТВ", це трапилося на дитячому майданчику. В мережі розмістили відповідне відео (щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця сторінки).

"Озвірілий "яжбатько" побив дитину на дитячому майданчику в Северодвінську. Хлопчик катався на велосипеді і випадково наїхав на іншу дитину, за яку й "помстився" батько", – підписали відео в мережі.

Чоловік побив дитину

Чоловік побив дитину

Скріншот

На ролику видно, як дитина каталася на майданчику і наїхала на інше дитя. Після цього чоловік зірвав її з велосипеда, підняв вгору і з усієї сили кинув об землю. За потерпілого хлопчика одразу заступилися інші дорослі.

Новини
У Києві голий чоловік побив 2-річну дитину посеред вулиці
Допис у мережі

Допис у мережі

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області заарештував на 3 місяці чоловіка, який побив 4-річного хлопчика. У момент скоєння злочину чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія Архангельськ
Теги
дитина постраждала дитина
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
17
2
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Махно Володимир
Махно Володимир
это россия, там это нормально. поэтом у них население такое деб-ильное :)
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки

ads pixel