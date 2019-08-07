"Підняв угору і кинув об землю": в Росії чоловік жорстоко побив дитину. Відео 18+

У Северодвінську (Архангельська область, Росія ) чоловік побив дитину, яка випадково наїхала на велосипеді на інше дитя.

Як повідомили в Telegram-каналі "НТВ", це трапилося на дитячому майданчику. В мережі розмістили відповідне відео (щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця сторінки).

"Озвірілий "яжбатько" побив дитину на дитячому майданчику в Северодвінську. Хлопчик катався на велосипеді і випадково наїхав на іншу дитину, за яку й "помстився" батько", – підписали відео в мережі.

Чоловік побив дитину Скріншот

На ролику видно, як дитина каталася на майданчику і наїхала на інше дитя. Після цього чоловік зірвав її з велосипеда, підняв вгору і з усієї сили кинув об землю. За потерпілого хлопчика одразу заступилися інші дорослі.

Допис у мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області заарештував на 3 місяці чоловіка, який побив 4-річного хлопчика. У момент скоєння злочину чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.

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