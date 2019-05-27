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Піднімала за вуха: в Росії жінка жорстоко побила дочку на очах людей. Відео

1.6тЧитати матеріал російською

У місті Тольятті Самарської області Росії жінка жорстоко побила свою дочку просто на вулиці.

Ролик, знятий очевидцем, був опублікований у мережі "Вконтакте". Уточнюється, що інцидент трапився на вул. Тополиній. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

На відео видно, як жінка кілька разів ударила дівчинку, та впала на землю, і мати підняла її за вуха. За словами автора ролика, побиття супроводжувалося нецензурною лайкою. Повідомляється, що поліція почала перевірку зазначеного інциденту.

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Побиття дитини. Ілюстрація

Побиття дитини. Ілюстрація

Politeka

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії мати жорстоко побила свою дитину ременем за прогули у школі, після чого прив'язала до стовпа.

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Місце
РосіяСамара
Тег
Росія
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Чумы Лекарь
Чумы Лекарь
Будни скотофермы! :)
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