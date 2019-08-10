Під звуки дзвонів: силовики затримали понад 140 осіб на мітингу в Москві

Під час мітингів у Москві, в суботу, 10 серпня, силовики затримали мінімум 146 осіб.

Такі дані станом на 19:40 озвучили місцеві ресурси, посилаючись на повідомлення представників МВС.

Так, масові затримання почалися в районі метро "Китай-місто" і на вулиці Маросейка.

Відзначимо, мітинг на Сахарова став наймасовішим за останні кілька років. За даними "Білого лічильника", участь в ньому взяли близько 50 тисяч чоловік.

У Москві затримали вже 106 осіб. ОМОН буквально бігає за людьми в центрі столиці. Іноді під дзвін дзвонів: https://t.co/dFgFHDvVDK pic.twitter.com/jx8khLBYMT - Ілля Варламов (@varlamov) August 10, 2019

Затримання на перетині солянки і Забєліна



Сергій Ерженков / "Медуза" pic.twitter.com/lZhS1lTJFD - Meduza (@meduzaproject) August 10, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, до мітингу в Москві також підключилися відомі російські артисти, блогери та інші "зірки".

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