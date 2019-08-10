Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Росії

Під звуки дзвонів: силовики затримали понад 140 осіб на мітингу в Москві

558 Читати матеріал російською

Під час мітингів у Москві, в суботу, 10 серпня, силовики затримали мінімум 146 осіб.

Такі дані станом на 19:40 озвучили місцеві ресурси, посилаючись на повідомлення представників МВС.

Так, масові затримання почалися в районі метро "Китай-місто" і на вулиці Маросейка.

Відзначимо, мітинг на Сахарова став наймасовішим за останні кілька років. За даними "Білого лічильника", участь в ньому взяли близько 50 тисяч чоловік.

Новини
"Канал "Росія" – ганьба Росії": на акції протесту в Москві освистали кремлівського пропагандиста

Під звуки дзвонів: силовики затримали понад 140 осіб на мітингу в Москві

Як повідомляв OBOZREVATEL, до мітингу в Москві також підключилися відомі російські артисти, блогери та інші "зірки".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Тема
Протести у Росії
Місце
Росія Москва
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Иван Васильевич
Иван Васильевич
В чем трагедия? Их же не закатали в асфальт гусеницами танков, а просто задержали до выяснения. Многих скоро даже отпустят.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...