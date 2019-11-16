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16 листопада • оновлено в 18:04
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Росія зазнала фіаско з новим військовим безпілотником: фото НП

3.8т
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У Росії під містом Рязань у суботу, 16 листопада, розбився безпілотний літальний апарат "Оріон" розробки компанії "Кронштадт".

Це сталося під час випробувального польоту близько 13:00 біля житлового будинку в селищі Листвянка, передає місцевий портал rzn.info.

Із посиланням на очевидця Олега Кондратова журналісти пишуть, що безпілотник впав, зрубавши половину сосни, що росла в городі.

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У "Шереметьєво" зіткнулися літаки з пасажирами. Фото з місця НП

Фото з місця НП

Фото з місця НП

rzn.info

"Аварія сталася на перехресті двох стежок, де часто гуляють місцеві жителі. Дивом ніхто не загинув", – зазначив рязанець.

Незабаром слідчий з особливо важливих справ Московського міжрайонного СУ на транспорті Сергій Бубєнєв повідомив ТАСС, що при НП ніхто не постраждав. За його словами, можливо, на безпілотник міг вплинути бічний вітер.

Місце НП

Місце НП

rzn.info

Відзначимо, БЛА "Оріон" розробляється для Міноборони Росії з 2011 року. Цієї осені надійшов у дослідну експлуатацію.

"Оріон"перший російський безпілотний літальний апарат класу MALE (середньовисотний апарат великої тривалості польоту).

Він у бойовому варіанті може нести до чотирьох ракет, що також вперше для авіації РФ.

Місце НП

Місце НП

rzn.info

Фото з місця НП

Фото з місця НП

rzn.info

Фото з місця НП

Фото з місця НП

rzn.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії на злітній смузі загорівся літак із пасажирами. Це сталося в аеропорту Хабаровська.

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Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Місце
Росія Рязань
Теги
Новини Росії фотографии воєнна техніка
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Крым Андрей
Крым Андрей
Вообще-то, "Крондштадт" полностью частная компания. Но нахуа оно знать прыгучему скоту?
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Я,так и знал ,что этим все закончиться..Ни хрена не могут довести до конца!)))
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Столяр Александр
Столяр Александр
"....Мог повлиять боковой ветер...".... Или "кривизна земли"...
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Столяр Александр, "кривизна рук" от похмела соорудившего это техническое"творение"))
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Столяр Александр, Да, на тебя кривизна точно не повлияет, даже кривизна мозговых извилин, по причине отсутствия таковых.
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