Росія зазнала фіаско з новим військовим безпілотником: фото НП

У Росії під містом Рязань у суботу, 16 листопада, розбився безпілотний літальний апарат "Оріон" розробки компанії "Кронштадт".

Це сталося під час випробувального польоту близько 13:00 біля житлового будинку в селищі Листвянка, передає місцевий портал rzn.info.

Із посиланням на очевидця Олега Кондратова журналісти пишуть, що безпілотник впав, зрубавши половину сосни, що росла в городі.

Фото з місця НП rzn.info

"Аварія сталася на перехресті двох стежок, де часто гуляють місцеві жителі. Дивом ніхто не загинув", – зазначив рязанець.

Незабаром слідчий з особливо важливих справ Московського міжрайонного СУ на транспорті Сергій Бубєнєв повідомив ТАСС, що при НП ніхто не постраждав. За його словами, можливо, на безпілотник міг вплинути бічний вітер.

Місце НП rzn.info

Відзначимо, БЛА "Оріон" розробляється для Міноборони Росії з 2011 року. Цієї осені надійшов у дослідну експлуатацію.

"Оріон" – перший російський безпілотний літальний апарат класу MALE (середньовисотний апарат великої тривалості польоту).

Він у бойовому варіанті може нести до чотирьох ракет, що також вперше для авіації РФ.

Місце НП rzn.info

Фото з місця НП rzn.info

Фото з місця НП rzn.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії на злітній смузі загорівся літак із пасажирами. Це сталося в аеропорту Хабаровська.

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