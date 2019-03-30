Під носом у Путіна: відома блогерка влаштувала танці з голими сідницями

На Красній площі в Москві (Росія) популярна блогерка Олександра Митрошина влаштувала танці в самому купальнику.

Це завдання вона отримала від колег із Білорусі, з якими влаштувала Instagram-баттл. Вони повинні були обмінюватися несподіваними дорученнями до першого "слабо", передає "Комсомольская правда".

Затанцювати їй запропонувала білоруска Аня Протасова. Митрошина одягла яскраво-червоний купальник і влаштувала видовище зі своєю помічницею прямо посеред площі.

Олександра Митрошина Скріншот

Відповідні фото з'явилися на сторінці блогерки. Сам танець також встигли зняти на відео підписники її акаунта в Instagram. Іноземці ж і взагалі заявили, що це було куди цікавіше Мавзолею.

Олександра Митрошина Скріншот

Олександра Митрошина Скріншот

Відзначається, що Митрошина виконувала завдання всього кілька секунд, так як побоювалася реакції поліції. Росіянку могли притягнути до адміністративної відповідальності за порушення громадського порядку, однак дівчина встигла вчасно втекти з головної площі Москви.

Як раніше розповіла сама Митрошина, її дохід від блогерства на місяць становить від 2 до 3 мільйонів рублів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярна російська блогерка Мар'яна Ро оголилася на камеру.

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