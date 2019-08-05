Під Москвою загорівся танк: у мережу потрапило відео

На підмосковному полігоні Алабіно в Росії на танковому біатлоні загорівся іранський танк Т-72С.

Інцидент трапився під час конкурсу "Танковий біатлон-2019" у рамках V Армійських міжнародних ігор (Армі-2019). Відео моменту було опубліковано в YouTube (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, як пожежники гасили танк, який загорівся. За словами членів екіпажу машини, вони не відкрили жалюзі системи охолодження двигуна, через що він перегрівся і виникла пожежа.

Під Москвою горів іранський танк anna-news.info

Під Москвою горів іранський танк anna-news.info

Під Москвою горів іранський танк anna-news.info

Під Москвою горів іранський танк anna-news.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії в аеропорту міста Нижньоангарськ загорівся літак, у результаті чого загинув один член екіпажу.

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