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Під Москвою загорівся танк: у мережу потрапило відео

2.2т Читати матеріал російською

На підмосковному полігоні Алабіно в Росії на танковому біатлоні загорівся іранський танк Т-72С.

Інцидент трапився під час конкурсу "Танковий біатлон-2019" у рамках V Армійських міжнародних ігор (Армі-2019). Відео моменту було опубліковано в YouTube (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, як пожежники гасили танк, який загорівся. За словами членів екіпажу машини, вони не відкрили жалюзі системи охолодження двигуна, через що він перегрівся і виникла пожежа.

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Під Москвою горів іранський танк

Під Москвою горів іранський танк

anna-news.info

Під Москвою горів іранський танк

Під Москвою горів іранський танк

anna-news.info

Під Москвою горів іранський танк

Під Москвою горів іранський танк

anna-news.info

Під Москвою горів іранський танк

Під Москвою горів іранський танк

anna-news.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії в аеропорту міста Нижньоангарськ загорівся літак, у результаті чого загинув один член екіпажу.

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Tomas Fan
Tomas Fan
Тю, шо тут странного то? Не ф*иг было ватарана-панфиловца приглашать в качестве зрителя. Как говорится, биатлон биатлоном, а связку гранат швырять под иранский "Тигр" сноровка есть:)
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