Під Москвою в лісі знайшли валізу з жіночим тілом

Новини Росії 13:26, 19.07.2020 Оновлено: 13:38, 19.07.2020

У лісі під містом Сергієв Посад Московської області виявлено тіло жінки в валізі.

Як повідомляє Telegram-канал Mash із посиланням на джерело в правоохоронних органах, її знайшли в селі Абрамцево недалеко від залізничної станції.

Особу загиблої поки встановити не вдалося.

На місці працює слідча група, встановлюються обставини смерті.

Скрин Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Києвом у лісі місцеві жителі знайшли тіло 26-річної дівчини.

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