Під Москвою в лісі знайшли валізу з жіночим тілом
Особу загиблої поки встановити не вдалося. Ілюстрація
У лісі під містом Сергієв Посад Московської області виявлено тіло жінки в валізі.
Як повідомляє Telegram-канал Mash із посиланням на джерело в правоохоронних органах, її знайшли в селі Абрамцево недалеко від залізничної станції.
Особу загиблої поки встановити не вдалося.
На місці працює слідча група, встановлюються обставини смерті.
Скрин Telegram
Як повідомляв OBOZREVATEL, під Києвом у лісі місцеві жителі знайшли тіло 26-річної дівчини.
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