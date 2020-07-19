Під Москвою в лісі знайшли валізу з жіночим тілом

Особу загиблої поки встановити не вдалося. Ілюстрація

У лісі під містом Сергієв Посад Московської області виявлено тіло жінки в валізі.

Як повідомляє Telegram-канал Mash із посиланням на джерело в правоохоронних органах, її знайшли в селі Абрамцево недалеко від залізничної станції.

Особу загиблої поки встановити не вдалося.

На місці працює слідча група, встановлюються обставини смерті.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, під Києвом у лісі місцеві жителі знайшли тіло 26-річної дівчини.