Під будівлею ФСБ у Москві сталася смертельна стрілянина: перші відео

З'явилися перші відео з місця стрілянини в Москві на площі Воровського, яка відбулася в четвер, 19 грудня.

Ролики були опубліковані на Telegram-каналах "Агентство "Москва", LIFE SHOT, Mash та інших (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Попередньо, зловмисник з автоматом забарикадувався в будівлі на Великій Луб'янці і вів вогонь звідти.

Нападників, за неперевіреними даними, було троє, проте офіційно ФСБ наполягає, що стрілок був один.

Правоохоронець на місці стрілянини Скрін відео

Вогонь відкрили під будівлею Федеральної служби безпеки. Точна кількість жертв поки не називається, але, за даними ЗМІ, убита мінімум одна особа – співробітник поліції, є поранені. За деякими даними, загинули від 3 до 5 осіб. Незабаром журналісти назвали ім'я загиблого і двох поранених.

Через інцидент у російській столиці був оголошений план "Сирена", до місця прибув спецназ.

Як пише Mash, у центрі міста було чутно виття сирен, звуки стрілянини, люди тікали з місця події. Очевидці смертельного нападу повідомили, що чули цілу серію пострілів.

В районе места происшествия на Лубянке сейчас так. Видео: Дмитрий Швец / Медиазона https://t.co/Ffr67rwQPh pic.twitter.com/F6UPOqM977 — Медиазона (@mediazzzona) December 19, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, у суботу, 30 листопада, в Москві в готелі "Останкіно" сталася стрілянина.

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