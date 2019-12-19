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19 грудня • оновлено в 19:15
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Під будівлею ФСБ у Москві сталася смертельна стрілянина: перші відео

13.8т
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З'явилися перші відео з місця стрілянини в Москві на площі Воровського, яка відбулася в четвер, 19 грудня.

Ролики були опубліковані на Telegram-каналах "Агентство "Москва", LIFE SHOT, Mash та інших (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Попередньо, зловмисник з автоматом забарикадувався в будівлі на Великій Луб'янці і вів вогонь звідти.

Нападників, за неперевіреними даними, було троє, проте офіційно ФСБ наполягає, що стрілок був один.

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Правоохоронець на місці стрілянини

Правоохоронець на місці стрілянини

Скрін відео

Вогонь відкрили під будівлею Федеральної служби безпеки. Точна кількість жертв поки не називається, але, за даними ЗМІ, убита мінімум одна особа – співробітник поліції, є поранені. За деякими даними, загинули від 3 до 5 осіб. Незабаром журналісти назвали ім'я загиблого і двох поранених.

Через інцидент у російській столиці був оголошений план "Сирена", до місця прибув спецназ.

Як пише Mash, у центрі міста було чутно виття сирен, звуки стрілянини, люди тікали з місця події. Очевидці смертельного нападу повідомили, що чули цілу серію пострілів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у суботу, 30 листопада, в Москві в готелі "Останкіно" сталася стрілянина.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Кримінал
Місце
Росія Москва
Теги
Новини Росії стрілянина видео
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Santi Amonito
Santi Amonito
Масквабад "салютует" в честь "крыссконференции" ху*ла.
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0
1
Петров Игорь
Петров Игорь
...корпоратив шел полным ходом...кто-то из вертухаев спьяну крикнул:революция, дальнобойщики и пенсионеры у дверей с вилами и балонными ключами...
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2
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Могу сказать точно, это не ИГИЛ ! С чего бы игилу устраивать теракт в своей альма матер ?
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4
0
Петров Игорь
Петров Игорь
Злопыхатель Вежливый, ...никак Святой Николай поздравил вертухаев?..
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