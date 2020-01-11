У Росії прогримів вибух на заводі: 5 постраждалих

У Росії в суботу, 11 січня, в результаті вибуху на комбікормовому заводі в Білгородській області постраждали п'ятеро осіб.

НП сталася в селі Біленьке Борисівського району. Про це повідомляє МНС РФ по регіону.

Інформація про подію надійшла о 21:49 за місцевим часом. На місце НП були направлені чергові караули пожежно-рятувальних частин МНС.

За попередньою інформацією, стався хлопок пилоповітряної суміші на шостому поверсі виробничої будівлі. Несучі конструкції не отримали ушкоджень, але вибухом вибило шибки.

Усі постраждалі були госпіталізовані в найближчі лікарні. Причини НП з'ясовуються.

Ілюстрація Atr.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше в готелі мережі Marriott у штаті Нью-Гемпшир (США) стався вибух, що спричинив за собою пожежу. У результаті постраждали 10 осіб.

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