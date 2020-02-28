Під Астраханню (РФ) у п'ятницю, 28 лютого, розбився вертоліт. Попередньо, в аварії загинула одна особа.

НП сталася в районі села Лінійне Наріманівського району близько 20:13 за місцевим часом, повідомили "Інтерфаксу " в пресслужбі обласного ГУ МНС Росії. Про жертву проінформувало МОЗ регіону. За неперевіреною інформацією, помер пілот.

Біля Лінійного впав вертоліт. Ілюстрація Астрахань 24

Тип вертольота та загальна кількість людей, які знаходилися в ньому, поки не уточнюється. Інформоване джерело повідомило, що повітряне судно, яке впало, є приватним.

На місце аварії вирушили співробітники пожежно-рятувального загону, пожежно-рятувальні підрозділи та правоохоронці.

Як писав OBOZREVATEL, раніше під Казанню розбився приватний вертоліт, на борту якого перебував депутат Державної Думи Айрат Хайруллін. У результаті політик загинув, ще двоє людей – пілот і помічник депутата – отримали важкі травми.

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