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28 лютого • оновлено в 20:40
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Під Астраханню розбився вертоліт: є жертва

3.1т
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Під Астраханню (РФ) у п'ятницю, 28 лютого, розбився вертоліт. Попередньо, в аварії загинула одна особа.

НП сталася в районі села Лінійне Наріманівського району близько 20:13 за місцевим часом, повідомили "Інтерфаксу " в пресслужбі обласного ГУ МНС Росії. Про жертву проінформувало МОЗ регіону. За неперевіреною інформацією, помер пілот.

Біля Лінійного впав вертоліт. Ілюстрація

Біля Лінійного впав вертоліт. Ілюстрація

Астрахань 24

Тип вертольота та загальна кількість людей, які знаходилися в ньому, поки не уточнюється. Інформоване джерело повідомило, що повітряне судно, яке впало, є приватним.

На місце аварії вирушили співробітники пожежно-рятувального загону, пожежно-рятувальні підрозділи та правоохоронці.

Як писав OBOZREVATEL, раніше під Казанню розбився приватний вертоліт, на борту якого перебував депутат Державної Думи Айрат Хайруллін. У результаті політик загинув, ще двоє людей – пілот і помічник депутата – отримали важкі травми.

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Автор
Богдана Васильченко
Місце
Росія Астрахань
Теги
Новини Росії смерть
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Петров Игорь
Петров Игорь
...Эрдоган слов на ветер не бросает.
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Кацап Кацапыч
Кацап Кацапыч
Петров Игорь, старая ты пидРРилла! Когда же ты уже скапытишься, животное? Фу, мерзость ментовская!
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Вот на нашей Украине - не падают ! СУГС. Не летают - и не падают. еще раз - СУГС
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