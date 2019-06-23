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Петербург залило дощами: люди в трусах купалися в калюжах

4.2тЧитати матеріал російською

У російському Санкт-Петербурзі місцеві мешканці купалися в калюжах після сильної зливи, яка пройшла 21 червня.

Опади залили кафе, вулиці та метро в самому центрі міста, пише "Мийка 78". Фотографіями і відео "купання" у воді посеред доріг жителі ділилися в соцмережах (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

На одному із записів видно, як двоє чоловіків в трусах кинулися у величезну калюжу на проїжджій частині.

У Пітері люди купалися в калюжах

У Пітері люди купалися в калюжах

Скріншот

Стрибнули у воду посеред проїжджої частини

Стрибнули у воду посеред проїжджої частини

Скріншот

Повідомляється також, що злива призвела до виходу з берегів річки Фонтанки і нанесенню сильного збитку місцевим ресторанам і кафе.

Як писав OBOZREVATEL, 30 травня у Москві була сильна злива з грозою, яка затопила деякі вулиці і об'єкти в центрі і на півдні міста.

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Шапиро Женька
Шапиро Женька
"В российском Санкт-Петербурге местные жители купались в лужах". Аристократы однако, голубая кровь.
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
это вам вместо Крыма...)))
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