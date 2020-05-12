Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заразився коронавірусом COVID-19 та перебуває в лікарні.

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Про це він сам заявив у коментарі РИА Новости. "Так, я захворів. Лікуюся", – процитували його слова в Telegram-каналі кремлівського пулу "Пул N3".

Дмитро Пєсков ТАСС

Зі свого боку кореспонденти, наближені до російської влади, зазначають, що востаннє Пєсков публічно з'являвся 30 квітня на нараді в Путіна. Якраз того дня, коли прем'єр-міністр Михайло Мішустін повідомив про свій позитивний тест на коронавірус.

Зауважимо, що в коментарі ТАСС Пєсков повідомив, що особисто контактував з Путіним більш як місяць тому. Однак в Telegram-каналі "Мейдей. Хроніки пікірування" з'явилася інформація з посиланням на джерела про те, що їхня особиста зустріч була наприкінці квітня. Після того Пєсков вів усі конференц-коли та давав інтерв'ю віддалено.

Також стало відомо, що з аналогічним діагнозом у лікарні опинилася і дружина Пєскова, фігуристка Тетяна Навка. Про це вона сама розповіла Daily Storm.

"Це правда. Ми під контролем лікарів. Все гаразд. Я практично за два дні отямилася, у мене все нормалізувалося: і кров, і температури немає. Кажуть, що жінки переносять це легше, напевно, це правда. Дмитро Сергійович теж під контролем, з ним все добре. Лікуємося", – сказала дружина прессекретаря Путіна.

Пєсков і Навка "Комсомольська правда"

"Ми в лікарні: щоб не наражати на небезпеку решту сім'ї, вирішили лягти в лікарню. Вся сім'я сиділа в суворій ізоляції. Мій чоловік працював. У зв'язку з цим є тільки одна теза, що, найімовірніше, це від нього, адже він перший захворів. Він приніс із роботи", – додала вона.

Водночас Навка не змогла відповісти, від кого саме Пєсков міг заразитися на роботі. "Я не знаю", – зазначила вона.

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