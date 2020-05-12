Пєсков заразився COVID-19: з'ясувалося, коли він бачився з Путіним

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, який заразився коронавірусом COVID-19, востаннє публічно з'являвся 30 квітня на нараді в глави держави Володимира Путіна.

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Ймовірно, йдеться саме про відеоконференцію. Дані про останній контакт Пєскова з Путіним розмістили різні російські Telegram-канали.

"Востаннє Пєсков публічно з'являвся 30 квітня на нараді в Путіна. Саме того дня, коли Мішустін (прем'єр-міністра Росії. – Ред.) повідомив про свій позитивний тест на коронавірус", – написали журналісти на сторінці RIA Kremlinpool.

Пєсков і Путін

"Пєсков повідомив ТАСС, що особисто контактував із Путіним більш як місяць тому", – підкреслили на сторінці "Раньше всех. Ну почти".

Пост у мережі Скриншот

Пост у мережі Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Пєсков захворів на COVID-19 і станом на 12 травня перебував у лікарні.