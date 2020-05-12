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12 травня • оновлено в 17:12
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Пєсков заразився COVID-19: з'ясувалося, коли він бачився з Путіним

7.1т
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Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, який заразився коронавірусом COVID-19, востаннє публічно з'являвся 30 квітня на нараді в глави держави Володимира Путіна.

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Ймовірно, йдеться саме про відеоконференцію. Дані про останній контакт Пєскова з Путіним розмістили різні російські Telegram-канали.

"Востаннє Пєсков публічно з'являвся 30 квітня на нараді в Путіна. Саме того дня, коли Мішустін (прем'єр-міністра Росії. – Ред.) повідомив про свій позитивний тест на коронавірус", – написали журналісти на сторінці RIA Kremlinpool.

Пєсков і Путін

Пєсков і Путін

"Пєсков повідомив ТАСС, що особисто контактував із Путіним більш як місяць тому", – підкреслили на сторінці "Раньше всех. Ну почти".

Пост у мережі

Пост у мережі

Скриншот

Пост у мережі

Пост у мережі

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Пєсков захворів на COVID-19 і станом на 12 травня перебував у лікарні.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Коронавірус
Особи
Дмитро Пєсков Володимир Путін
Місце
Росія
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Сергеев Сергей
Сергеев Сергей
А вот интересно... Украинцы гордятся, что у них рейтинг заболевших коронавирусом гораздо ниже, чем у РФ?
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0
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Korolev Vlad
Korolev Vlad
Сергеев Сергей, это недоработка пукистана и пятой колонны
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Второй Вилли
Второй Вилли
Ясно, что х.уйло рано или поздно издохнет. Но... Чем раньше - тем лучше.))
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Korolev Vlad
Korolev Vlad
ла-ла ла-ла ла-ла ла-ла:))
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