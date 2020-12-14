Пєсков вилаявся англійською через чутки про повторне отруєння Навального

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков скептично поставився до публікації в британській пресі статті про повторне отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Як передає пропагандистський ресурс Кремля РИА Новости, щоб висловити свої емоції, спікер Володимира Путіна навіть вжив сленгове лайливе слово. Зокрема, він висловив упевненість в тому, що нові звинувачення проти Росії не мають нічого спільного з реальністю.

"Все-таки Sunday Times – недільне чтиво таке в халаті. Як би вам сказати, ви знаєте, є фейки інформаційні, а є вже такі повідомлення, які, напевно, можна таким ємним англійським словом... Є таке англійське слово bullshit (дурниця , л*йно. – Ред.). Ось це bullshit. Більшого не говоритиму", – висловився Пєсков.

Нагадаємо, раніше Навальний висловлював упевненість в тому, що його отруєння було організовано з подачі президента РФ.

"Чи можна купити "Новичок" в супермаркеті? Чи можна купити або зварити в хімлабораторії? Це бінарна хімічна зброя, неможливо її так зробити. Повинна бути досить складна хімічна лабораторія. Крім того, її потрібно вміло застосувати", – говорив він.

Зі свого боку, Путін під час розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном заявив, що його політичний опонент нібито міг сам вжити отруту з групи "Новичок".

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