Пєсков вилаявся англійською через чутки про повторне отруєння Навального
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков скептично поставився до публікації в британській пресі статті про повторне отруєння опозиціонера Олексія Навального.
Як передає пропагандистський ресурс Кремля РИА Новости, щоб висловити свої емоції, спікер Володимира Путіна навіть вжив сленгове лайливе слово. Зокрема, він висловив упевненість в тому, що нові звинувачення проти Росії не мають нічого спільного з реальністю.
"Все-таки Sunday Times – недільне чтиво таке в халаті. Як би вам сказати, ви знаєте, є фейки інформаційні, а є вже такі повідомлення, які, напевно, можна таким ємним англійським словом... Є таке англійське слово bullshit (дурниця , л*йно. – Ред.). Ось це bullshit. Більшого не говоритиму", – висловився Пєсков.
Нагадаємо, раніше Навальний висловлював упевненість в тому, що його отруєння було організовано з подачі президента РФ.
"Чи можна купити "Новичок" в супермаркеті? Чи можна купити або зварити в хімлабораторії? Це бінарна хімічна зброя, неможливо її так зробити. Повинна бути досить складна хімічна лабораторія. Крім того, її потрібно вміло застосувати", – говорив він.
Зі свого боку, Путін під час розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном заявив, що його політичний опонент нібито міг сам вжити отруту з групи "Новичок".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
британські ЗМІ написали, що Навального вдруге намагалися отруїти агенти держбезпеки РФ, коли він перебував у комі в лікарні Омська.
Однак головний токсиколог Омської області Олександр Сабаєв заявив, що потрапити в палату опозиціонера було неможливо, оскільки він лежав у відділенні, де все ще жорсткіше, ніж у "червоній" зоні.
Раніше Путін, коментуючи резонансну справу Навального, зазначив, що "якщо людина мало не померла, то це не означає, що потрібно реєструвати кримінальне провадження".
Нагадаємо, Навальний був отруєний 20 серпня. Йому стало зле просто на борту літака. Повітряне судно екстрено посадили в Омську.
Там чоловіка госпіталізували в реанімацію, він впав у кому.
Пізніше опозиціонера вдалося вивезти на лікування до Німеччини в клініку "Шаріте". Там Навальний лікувався до середини вересня.