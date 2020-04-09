Пєсков відхрестився від фейку Путіна про "перемогу" Росії над печенігами

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков пояснив безглуздий пасаж Володимира Путіна про перемогу Росії над печенігами і половцями.
Він заявив, що глава країни-агресорки вирішив сам вставити цю фразу у своє звернення про загрозу коронавірусу, передає ТАСС.
"Це ініціатива самого президента. Тобто, це слова, сказані самим президентом, саме він це додав до свого виступу", – зазначив Пєсков.
Крім того, прессекретар Путіна зізнався, що не може сказати, що саме стало джерелом для цієї фрази.
Путін і Пєсков
"Газета.ру"
Як повідомляв OBOZREVATEL:
під час звернення до росіян 8 квітня Путін заявив, що РФ впорається з "заразою коронавірусною" так само, як колись впоралася з печенігами і половцями.
У мережі на ці слова відреагували безліччю фотожаб, оскільки за часів половців і печенігів Росії ще взагалі не існувало.
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