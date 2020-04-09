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9 квітня • оновлено в 17:26
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Пєсков відхрестився від фейку Путіна про "перемогу" Росії над печенігами

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Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков пояснив безглуздий пасаж Володимира Путіна про перемогу Росії над печенігами і половцями.

Він заявив, що глава країни-агресорки вирішив сам вставити цю фразу у своє звернення про загрозу коронавірусу, передає ТАСС.

"Це ініціатива самого президента. Тобто, це слова, сказані самим президентом, саме він це додав до свого виступу", – зазначив Пєсков.

Крім того, прессекретар Путіна зізнався, що не може сказати, що саме стало джерелом для цієї фрази.

Путін і Пєсков

Путін і Пєсков

"Газета.ру"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • під час звернення до росіян 8 квітня Путін заявив, що РФ впорається з "заразою коронавірусною" так само, як колись впоралася з печенігами і половцями.

  • У мережі на ці слова відреагували безліччю фотожаб, оскільки за часів половців і печенігів Росії ще взагалі не існувало.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
російська пропаганда
Особи
Дмитро Пєсков Володимир Путін
Місце
Росія
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Как ныне собрался придумщик Вован Отмстить за разбой кенгересам Он жопою вещей елозя диван Подверг печенегов всех - стрессу. Так громче, музыка, играй победу! Повержен половец и печенег - бежит! Так за игру, игру воображенья, Мы грянем громкое ура, ура, ура!
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Kozak Ladya
Kozak Ladya
А ведь Песков так, не принуждённо и с детской непосредственностью намекает на старческий маразм фюрера. Вам не кажется?
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hunt andres
hunt andres
В чем фейк, потомки половцев?)
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Kozak Ladya
Kozak Ladya
hunt andres, " Ну тупы-ые..." - Задорнов. Когда существовали ПОЛОВЦИ такого образования как "россия" в природе не существовало. Украсть чужую историю это так с к р е п н о для для кремлёвского недомерка.
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