Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, який заразився коронавірусом, розповів, що, щойно він дізнався про хворобу, її симптомів не було взагалі. Тільки на другий день почала підвищуватися температура.

Про це повідомляє газета "Комерсант". За словами Пєскова, температура не підвищувалася більше 37,8, а тіло ламало. Такі ж симптоми були у його дружини.

"Перший день не було взагалі ніяких симптомів, а потім почалася температура трохи вище 37... Ну така вона, неприємна температура... І ламало. І Таню стало ламати (дружину Дмитра Пєскова. – Ред.), у неї температура вище була. Дня два- три ми лежали вдома. Ну 37,4 днем ... Ну 37,8 вночі", – розповів він.

Пєсков також зазначив, що особливість коронавірусу в тому, що легені "пожирає" не стільки сам вірус, скільки твій же організм.

"Тобто починається гормональний шторм, і імунна система намагається цей вірус перемогти. І разом з вірусом починає пожирати легені. І звідси ефект цього "матового скла". Це може привести до тромбозу легенів. Ну тут у кого як", – зазначив політик.

Він додав, що тестувався на коронавірус часто, тому думав, що тримає ситуацію під контролем.

"Прийшов один з тестів і показав позитивний результат. Протягом всього часу ми тестувалися і продовжуємо тестуватися практично в щоденному режимі. Тому було відчуття, що ти все-таки тримаєш це під контролем. Потім, на жаль, захворів один з моїх колег, з яким я спілкувався, і мені довелося після 1 травня сісти на режим самоізоляції. Так, я перейшов на домашній режим роботи. І при цьому я продовжував тестуватися", – підсумував прессекретар Путіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося фото, на якому прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков, у якого діагностували коронавірус, супроводжував Путіна під час відвідин ним лікарні в Комунарці.