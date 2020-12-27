Пєсков розповів, хто інформує Путіна про події в Україні

Президент Росії Володимир Путін регулярно контактує з представниками різних українських партій, зокрема, з народним депутатом від "Опозиційної платформи – За життя" і своїм кумом Віктором Медведчуком.

Як заявив в програмі "Москва. Кремль. Путін" на телеканалі "Росія 1" прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков, Путін чудово уявляє, що відбувається в Україні (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У нього ж є контакти з представниками різних українських партій і так далі, до нього приїжджає Медведчук, вони спілкуються, тому він має інформацію про те, що там відбувається", – сказав Пєсков.

Що стосується контактів з нинішньою українською владою для врегулювання ситуації на Донбасі, то, за його словами, "зараз ніхто особливо і не дзвонить".

"Процес виконання цих самих домовленостей, які були досягнуті в Парижі, і виконання положень Мінського комплексу заходів не те що забуксувало... Там якісь поодинокі положення дійсно вдалося реалізувати, але в цілому ніхто за них навіть не брався", – додав прессекретар Путіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній радянський розвідник Юрій Швець розповів, що Медведчук – насправді агент ФСБ під оперативним псевдонімом "Соколовський".