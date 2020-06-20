Пєсков розповів, для чого Путіну дезінфекційні тунелі

Через так звані дезінфекційні тунелі для захисту від коронавірусу в резиденції Володимира Путіна проходять усі перед зустріччю з президентом РФ.

Про це розповів його прессекретар Дмитро Пєсков. Він зазначив, що при потребі через тунель проходить і сам і додав, що резиденція зараз є основною робочою базою президента, там він проводить багато зустрічей (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Тунелі були придбані та встановлені через те, що його резиденція (Володимира Путіна – Ред.) – це місце, де президент працює, проводить наради, куди до нього приїжджають керівники відомств, служб, міністерств. Тому подібні заходи доречні для місць, де працює глава держави", – зазначив Пєсков.

Нагадаємо, раніше Пєсков розповів, що до таких заходів вдалися у зв'язку з епідеміологічною обстановкою. Тунелі були розміщені "в самий розпал епідемії". Коли відвідувачі заходять в тунель, на них розпорошується дезінфекційний розчин зверху і з боків. І тільки після цієї процедури вони можуть зустрітися з президентом Росії.

Розробкою пристрою займалося російське підприємство з Пензи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін продемонстрував журналістам так званий бункер в своєму кабінеті, за дверима якого опинилися їдальня і кімната відпочинку.