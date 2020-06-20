МоваЯзык

Топтеми:

Пєсков розповів, для чого Путіну дезінфекційні тунелі

Гліб Іванов
Гліб Іванов
Новини Росії
1,5 т.
Пєсков розповів, для чого Путіну дезінфекційні тунелі

Пєсков розповів, для чого Путіну дезінфекційні тунелі

Через так звані дезінфекційні тунелі для захисту від коронавірусу в резиденції Володимира Путіна проходять усі перед зустріччю з президентом РФ.

Про це розповів його прессекретар Дмитро Пєсков. Він зазначив, що при потребі через тунель проходить і сам і додав, що резиденція зараз є основною робочою базою президента, там він проводить багато зустрічей (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Тунелі були придбані та встановлені через те, що його резиденція (Володимира Путіна – Ред.) – це місце, де президент працює, проводить наради, куди до нього приїжджають керівники відомств, служб, міністерств. Тому подібні заходи доречні для місць, де працює глава держави", – зазначив Пєсков.

Нагадаємо, раніше Пєсков розповів, що до таких заходів вдалися у зв'язку з епідеміологічною обстановкою. Тунелі були розміщені "в самий розпал епідемії". Коли відвідувачі заходять в тунель, на них розпорошується дезінфекційний розчин зверху і з боків. І тільки після цієї процедури вони можуть зустрітися з президентом Росії.

Розробкою пристрою займалося російське підприємство з Пензи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін продемонстрував журналістам так званий бункер в своєму кабінеті, за дверима якого опинилися їдальня і кімната відпочинку.

РосіяДмитро ПєсковВолодимир Путін
Поділитися в Facebook
  1. /Новини Росії