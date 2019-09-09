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9 вересня • оновлено в 11:01
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Пєсков розкрив секрет бадьорості Путіна

6.8т Читати матеріал російською

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков розповів, що секрет бадьорості глави держави полягає у його відмінній фізичній формі.

Як написала "Российская газета", про це він повідомив у ефірі телеканалу "Россия 1", у програмі "Москва. Кремль. Путін".

За словами Пєскова, Путін працює у дуже жорсткому режимі й іноді в один день відвідує по декілька міст або навіть країн. Він зазначив, що все це було б неможливим, якби не відмінна фізична форма президента.

Президент Росії Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін

Михайло Климентьєв/РИА Новости/RT на русском

"До таких поїздок неможливо одноразово підготуватися, ось зібратися, підготуватися і полетіти, тобто треба тримати себе в такій неабиякій фізичній формі", – розповів прессекретар глави держави.

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На запитання, чи приймає Путін щось, щоб легше перенести зміну часових поясів, Пєсков сказав, що не знає.

"Можливо, у нього є свої секрети, але мені про це не відомо. Теж хотів би дізнатися, спати хочеться", – відзначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ писали, що президенту Росії Путіну у 66 років вдається бути у хорошій формі завдяки достатньому сну, правильному харчуванню, спорту та відмові від алкоголю.

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Особи
Володимир Путін Дмитро Пєсков
Місце
Росія
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Вот что кокс животворящий делает,хехе
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Ну так ... Терминатор, ё-моё !
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Andria Viktor
Andria Viktor
А может благотворное влияния целибата?
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