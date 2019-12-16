Пєсков проговорився, що на Донбасі воюють громадяни Росії

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков проговорився, що на Донбасі проти українських військових воюють громадяни Росії.

Про це він сказав, коментуючи візит на з'їзд організації "Союз добровольців Донбасу" помічника Володимира Путіна Владислава Суркова. Про це пише телеграм-канал Пул N3, який наближений до Кремля.

"Пєсков про участь Суркова в з'їзді Російського союзу добровольців Донбасу: Російські чиновники спілкуються з громадянами Росії в будь-яких форматах. Це наша прерогатива, і ми не збираємося їй ні з ким ділитися", – йдеться в повідомленні.

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