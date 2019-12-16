Головна Новини
16 грудня • оновлено в 12:24
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

Пєсков проговорився, що на Донбасі воюють громадяни Росії

695
Читати матеріал російською

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков проговорився, що на Донбасі проти українських військових воюють громадяни Росії.

Про це він сказав, коментуючи візит на з'їзд організації "Союз добровольців Донбасу" помічника Володимира Путіна Владислава Суркова. Про це пише телеграм-канал Пул N3, який наближений до Кремля.

"Пєсков про участь Суркова в з'їзді Російського союзу добровольців Донбасу: Російські чиновники спілкуються з громадянами Росії в будь-яких форматах. Це наша прерогатива, і ми не збираємося їй ні з ким ділитися", – йдеться в повідомленні.

Новина доповнюється ...

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
0
10
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
семенов Александр
семенов Александр
Отакойи!!! Оцэновына!!! Тыдывы!!! . А кто то говорил.когда то что там нет добровольцев из России
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Сцyкo, фсьотаки проговорился. Нас спалили, расходимся.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Иванович Василий
Иванович Василий
Pavlov Dmitry, ))) не, оставайся: есть сведения, что он о получивших пачпорта говорил))) Не пались сам раньше времени!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги