Пєсков про "палац Путіна": напевно, є такий у Геленджику

Прессекретар глави Росії Дмитро Пєсков заявив, що в Геленджику біля моря має бути якийсь палац, але президент Володимир Путін тут ні до чого.

Так він відповів на статті з викриттям інформації про існування в тій місцевості "палацу Путіна", назвавши їх "інформаційними атаками". Його слова цитують "Вести".

"Добре, напевно, є такий палац. У Геленджику всі говорять, що дійсно там є величезний об'єкт тощо. Але в нього є якісь власники, це приватний об'єкт", – висловився Пєсков.

Він зазначив, що бізнесмени, якщо вони діють у межах закону, можуть володіти будь-якими об'єктами.

"Але до чого тут президент?" – обурився спікер Кремля.

Розслідування про "палац Путіна", на його думку, є "майстерним хитросплетінням і брехнею".

"Вони саме в руслі цих інформаційних атак. Ось так до цього і потрібно ставитися. Мета таких атак – розгойдати ситуацію. Вони не відповідають дійсності, це чиста брехня, і кожен, хто дивиться ці матеріали, повинен включити голову", – висловив переконання Пєсков.

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