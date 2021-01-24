Пєсков про "палац Путіна": напевно, є такий у Геленджику
Прессекретар глави Росії Дмитро Пєсков заявив, що в Геленджику біля моря має бути якийсь палац, але президент Володимир Путін тут ні до чого.
Так він відповів на статті з викриттям інформації про існування в тій місцевості "палацу Путіна", назвавши їх "інформаційними атаками". Його слова цитують "Вести".
"Добре, напевно, є такий палац. У Геленджику всі говорять, що дійсно там є величезний об'єкт тощо. Але в нього є якісь власники, це приватний об'єкт", – висловився Пєсков.
Він зазначив, що бізнесмени, якщо вони діють у межах закону, можуть володіти будь-якими об'єктами.
"Але до чого тут президент?" – обурився спікер Кремля.
Розслідування про "палац Путіна", на його думку, є "майстерним хитросплетінням і брехнею".
"Вони саме в руслі цих інформаційних атак. Ось так до цього і потрібно ставитися. Мета таких атак – розгойдати ситуацію. Вони не відповідають дійсності, це чиста брехня, і кожен, хто дивиться ці матеріали, повинен включити голову", – висловив переконання Пєсков.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
опозиціонер Олексій Навальний опублікував розслідування про "палац Путіна", а також показав будинок у Дрездені (Німеччина), де той жив за часів служби в КДБ.
Німецькі ЗМІ показали цю квартиру Путіна, в яку Навального не пустили.
Раніше біограф Путіна назвав його маєток на березі моря "подарунком від олігархів".
Водночас "палац Путіна" в Геленджику вже з'явився на Apple-картах.