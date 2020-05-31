Пєсков про коронавірус: полуницю від курки ви не зможете відрізнити!

Яра Дорош Новини Росії 12:24, 31.05.2020 Оновлено: 13:07, 31.05.2020

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна – Дмитро Пєсков розповів про той день, коли, ймовірно, заразився COVID-19, а також про симптоми хвороби.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

За його словами, коронавірус за відчуттями можна порівняти з грипом. Про це він сказав в ефірі програми "Москва. Кремль. Путин", написали "РИА Новости".

"Починається все не так і серйозно. У день, коли я, найімовірніше, заразився, я півтори години займався спортом у спортзалі і бігав сім кілометрів, відчував просто приплив сил і насолоджувався фізичним та моральним станом", – повідомив Пєсков.

Пєсков розповів про коронавірус. Ілюстрація

Вже на наступний день, за словами прессекретаря президента РФ, у нього піднялася температура.

"Абсолютно незвичайні відчуття, коли ти втрачаєш нюх і смак. Полуницю від курки ви не зможете відрізнити", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Новини Росії

Дивіться також

Загрожує до 20 років: найманці "ДНР" потрапили на лаву підсудних у Чехії

В Украине пандемия беспорядка и бытового хамства. Бровары – просто прыщик на носу

Астронавти NASA полетіли в космос на кораблі Маска Crew Dragon

В Україні різко зросла кількість заражених COVID-19: статистика на 31 травня

Курс влади: Україна без України