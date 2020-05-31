Пєсков про коронавірус: полуницю від курки ви не зможете відрізнити!

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна – Дмитро Пєсков розповів про той день, коли, ймовірно, заразився COVID-19, а також про симптоми хвороби.

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За його словами, коронавірус за відчуттями можна порівняти з грипом. Про це він сказав в ефірі програми "Москва. Кремль. Путин", написали "РИА Новости".

"Починається все не так і серйозно. У день, коли я, найімовірніше, заразився, я півтори години займався спортом у спортзалі і бігав сім кілометрів, відчував просто приплив сил і насолоджувався фізичним та моральним станом", – повідомив Пєсков.

Пєсков розповів про коронавірус. Ілюстрація

Вже на наступний день, за словами прессекретаря президента РФ, у нього піднялася температура.

"Абсолютно незвичайні відчуття, коли ти втрачаєш нюх і смак. Полуницю від курки ви не зможете відрізнити", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Прессекретар президента Росії заразився коронавірусом і станом на 12 травня перебував у лікарні.

Російська фігуристка і дружина Пєскова Тетяна Навка повідомила про зараження коронавірусом.

Вже 21 травня Навка, яку разом з чоловіком госпіталізували з COVID-19, розповіла, що поборола коронавірус. Сам Пєсков ще перебував в лікарні.

25 травня з'явилася інформація, що прессекретар президента Росії був виписаний з лікарні після лікування COVID-19.

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