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31 травня • оновлено в 13:20
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Пєсков про коронавірус: полуницю від курки ви не зможете відрізнити!

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Прессекретар президента Росії Володимира Путіна – Дмитро Пєсков розповів про той день, коли, ймовірно, заразився COVID-19, а також про симптоми хвороби.

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За його словами, коронавірус за відчуттями можна порівняти з грипом. Про це він сказав в ефірі програми "Москва. Кремль. Путин", написали "РИА Новости".

"Починається все не так і серйозно. У день, коли я, найімовірніше, заразився, я півтори години займався спортом у спортзалі і бігав сім кілометрів, відчував просто приплив сил і насолоджувався фізичним та моральним станом", – повідомив Пєсков.

Пєсков розповів про коронавірус. Ілюстрація

Пєсков розповів про коронавірус. Ілюстрація

Вже на наступний день, за словами прессекретаря президента РФ, у нього піднялася температура.

"Абсолютно незвичайні відчуття, коли ти втрачаєш нюх і смак. Полуницю від курки ви не зможете відрізнити", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Яра Дорош
Особа
Дмитро Пєсков
Місце
Росія
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